Actualité
Dominique Blanc © Simon Gosselin

"Besoin de liberté" : la Lyonnaise, Dominique Blanc quitte la Comédie-Française

  • par La rédaction

    • La Lyonnaise Dominique Blanc quittera la Comédie-Française en juillet pour des raisons personnelles.

    Engagée en 2016 par Éric Ruf, la comédienne lyonnaise Dominique Blanc va quitter la Comédie-Française au mois de juillet pour des "raisons personnelles", explique-t-elle dans les colonnes de Télérama.

    Une décision qui intervient à la veille de ses 70 ans et alors que l'actrice explique avoir "besoin de liberté". Un choix motivé aussi par l'état de santé de son "amoureux", "incompatible avec le rythme particulièrement sportif d'une maison où j'aurais pourtant vécu les dix plus belles années de ma vie professionnelle", explique Dominique Blanc.

    La fin d'un chapitre dans la carrière de la comédienne. Elle a notamment interprété La Douleur de Marguerite Duras. Elle fut aussi la Phèdre de Patrice Chéreau.

