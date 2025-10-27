Des séances de psychologie à tarif libre, proposées en Haute-Savoie

Une journée dédiée à la reconversion professionnelle se tiendra le 13 novembre prochain dans plusieurs villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une journée dédiée aux personnes en quête de reconversion professionnelle se tiendra jeudi 13 novembre dans plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisé par Transition pro Auvergne-Rhône-Alpes, l'événement vise à aiguiller les personnes en quête de renouveau. Les visiteurs pourront notamment découvrir des outils et services facilitant la reconversion, des formations, et rencontrer des professionnels sur le sujet pour échanger. Des ateliers et conférences seront également proposés tout au long de la journée

A Lyon, l'événement se tiendra à Transition pro, au 83/85 boulevard Vivier Merle (3e). Une journée similaire sera dispensée le même jour à Grenoble, Clermont Ferrand, Bourg-en-Bresse, Valence et à Yssingeaux,

