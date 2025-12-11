Actualité
Un timbre à l’effigie du Lyonnais Paul Bocuse.

Un timbre à l'effigie de Paul Bocuse pour célébrer le centenaire du "Cuisinier du siècle"

  • par La rédaction

    • La Poste rend hommage au chef lyonnais, Paul Bocuse avec un timbre lancé le 9 février 2026. Une avant-première est prévue en région les 6 et 7 février.

    La Poste émet un timbre dédié à Paul Bocuse le 9 février 2026, marquant le centenaire de la naissance du cuisinier disparu en 2018. Créé par Louis Genty, ce timbre à 1,52 € sera tiré à 702 000 exemplaires.

    Le timbre sera vendu en avant-première les 6 et 7 février à Collonges-au-Mont-d'Or (vendredi, 10 h-17 h), Caluire (samedi, 9 h-12 h) et Lyon Bellecour (samedi, 9 h-12 h). Louis Genty animera une séance de dédicaces à Collonges le vendredi de 10 h à 15 h.

    À partir du 9 février, le timbre sera disponible dans les bureaux de poste, par abonnement et sur laposte.fr.

    Lire aussi : À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros

    à lire également
    Hospices civils de Lyon : une grève évitée mais la situation est toujours tendue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un timbre à l'effigie de Paul Bocuse pour célébrer le centenaire du "Cuisinier du siècle" 18:22
    Hospices civils de Lyon : une grève évitée mais la situation est toujours tendue 17:50
    ticket TCL rechargeable lyon
    Métros 24h/24 les week-ends à Lyon : les syndicats circonspects face à la proposition de Bruno Bernard 17:17
    Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée" 16:44
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une boutique Aromazone ouvre au centre commercial de la Part-Dieu 16:20
    d'heure en heure
    Cour d’assises de Lyon © Tim Douet
    À Lyon, vingt ans de prison requis contre un ex-opérateur du Samu pour des viols sur mineurs 15:49
    Un restaurant de la galerie marchande de Saint-Genis-Laval fermé en urgence après un contrôle sanitaire 15:20
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 décembre 15:05
    Avec ce dispositif inédit, l'OL espère remplir le Groupama Stadium face à Saint-Cyr 14:34
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite à Lyon 2 : la sanction du professeur pas connue avant trois ou quatre mois 14:22
    Implantation d'EPR2 au Bugey : malgré le revers judiciaire, EDF poursuit la préparation du projet 13:54
    Métro : l'art s'invite aux stations Foch et République-Villeurbanne 13:13
    "Besoin de liberté" : la Lyonnaise, Dominique Blanc quitte la Comédie-Française 12:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut