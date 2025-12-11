La Poste rend hommage au chef lyonnais, Paul Bocuse avec un timbre lancé le 9 février 2026. Une avant-première est prévue en région les 6 et 7 février.

La Poste émet un timbre dédié à Paul Bocuse le 9 février 2026, marquant le centenaire de la naissance du cuisinier disparu en 2018. Créé par Louis Genty, ce timbre à 1,52 € sera tiré à 702 000 exemplaires.

Le timbre sera vendu en avant-première les 6 et 7 février à Collonges-au-Mont-d'Or (vendredi, 10 h-17 h), Caluire (samedi, 9 h-12 h) et Lyon Bellecour (samedi, 9 h-12 h). Louis Genty animera une séance de dédicaces à Collonges le vendredi de 10 h à 15 h.

À partir du 9 février, le timbre sera disponible dans les bureaux de poste, par abonnement et sur laposte.fr.

Lire aussi : À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros