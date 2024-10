Une centaine de cyclistes se sont rassemblés sur la place des Terreaux ce samedi pour rendre hommage à Paul Varry et dénoncer la "violence motorisée" qui sévit sur les routes.

Ce samedi, la place des Terreaux à Lyon s'est transformée en lieu de recueillement et de solidarité pour une centaine de cyclistes, venus rendre hommage à Paul Varry, un jeune militant cycliste parisien tragiquement tué par un automobiliste. Les participants ont couché leurs vélos au sol, formant une mer de deux-roues, avant d'observer une minute de silence en mémoire de leur camarade.

"La violence motorisée, symptôme de la culture de la bagnole, doit cesser"

L’hommage a réuni non seulement des cyclistes, mais aussi plusieurs élus écologistes, dont le sénateur Thomas Dossus et Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la voirie. Sur X, Dossus a souligné que "la violence motorisée, symptôme de la culture de la bagnole, doit cesser". Les élus ont insisté sur la nécessité de lutter pour le partage des voies et d'améliorer les infrastructures, mettant en lumière l'urgence de politiques publiques plus respectueuses des usagers vulnérables.

#Lyon Mobilisation importante des cyclistes de notre métropole en hommage à Paul.



La violence motorisée, symptôme de la culture de la bagnole, doit cesser.



Elle se combat par la lutte pour le partage de la rue et de la route, via des infrastructures et des politiques publiques. pic.twitter.com/1At0wO7sHn — Thomas Dossus 🇪🇺 (@tomdoss) October 19, 2024

L’ambiance était empreinte de gravité, avec des visages marqués par l’inquiétude et la colère face à cette tragédie. Les témoignages des participants évoquaient des altercations fréquentes avec des automobilistes, révélant un sentiment d'insécurité partagé parmi les cyclistes. Un cri de ralliement pour une ville plus sûre pour tous les usagers de la route.