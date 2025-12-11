Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

Caricature antisémite à Lyon 2 : la sanction du professeur pas connue avant trois ou quatre mois

  • par Vincent Guiraud

    • La procédure disciplinaire ouverte par l'Université Lyon 2 à l'encontre de Julien Théry, suspendu la semaine dernière pour avoir notamment partagé sur ses réseaux sociaux une caricature antisémite, devrait durer entre trois et quatre mois.

    Julien Théry ne sera pas fixé avant plusieurs mois sur son sort au sein de l'Université Lyon 2. C'est ce que Lyon Capitale a appris auprès de l'université Lyon 2 jeudi 11 décembre. "La présidente va saisir la section disciplinaire dans les prochains jours. Quant à la procédure disciplinaire, elle dure entre trois à quatre mois dans son ensemble."

    Suspendu depuis le 3 décembre dernier pour avoir notamment partagé sur ses réseaux sociaux une caricature antisémite, le professeur d'histoire doit passer dans les prochains jours devant la section disciplinaire. Cette dernière, saisie par la présidente de l'université, devra ensuite statuer sur le sort du professeur. Une procédure disciplinaire qui devrait durer entre trois et quatre mois selon nos informations. 

    Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    Au lendemain de l'exhumation par le syndicat l'UNI d'un post Facebook de Julien Théry qualifié d'antisémite par le syndicat étudiant et dans lequel on voyait un juif en train de voler le portefeuille d'une Palestinienne, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander à Lyon 2 de sanctionner rapidement son professeur. 

    Pour rappel, Julien Théry avait déjà été épinglé en novembre dernier pour avoir partagé, toujours sur ses réseaux sociaux, une liste de "20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances ". Une première affaire qui avait poussé la direction de l'université à saisir le procureur de la République de Lyon avant qu'une enquête ne soit ouverte.

    A lire aussi Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

    Le 3 décembre, l'Université Lyon 2 avait expliqué prendre "une mesure de suspension à titre conservatoire à l'encontre du professeur Julien Théry". "En effet, la teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université" expliquait l'université suite à l'affaire de la caricature antisémite.

    Mis en retrait de l'établissement "dans l'attente d'une décision de la section disciplinaire compétente", Julien Théry est pour l'heure resté silencieux depuis le début de l'affaire. Et devra donc attendre de longues semaines avant de connaître sa sanction définitive.

