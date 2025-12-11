Le Sytral a inauguré les nouvelles stations Foch et République-Villeurbanne, rénovées avec une forte dimension artistique. Ces stations repensées veulent offrir aux voyageurs une expérience plus vivante et culturelle, en attendant la transformation de Gratte-Ciel et Flachet d’ici 2026.

"On a besoin de culture dans l’espace public". Ce sont les mots de Bruno Bernard, venu en sa qualité de président du Sytral inaugurer les (nouvelles) stations de métro Foch et République-Villeurbanne. L'élu rappelle l'importance de cette "politique artistique" destinée à "enrichir l'expérience des 2 millions de voyageurs quotidiens" tout en se servant du "patrimoine comme support d'expression artistique" explique le communiqué de presse transmis par Sytral Mobilités.

Pour rappel, la rénovation de Foch et République-Villeurbanne fait partie d'un projet plus important. En effet, il comprend également les stations de Gratte-Ciel et Flachet Alain-Gilles (Métro A) qui devraient bénéficier de leur univers artistique fin 2026.

De la bande dessinée à la jungle urbaine

Plus qu'une simple modernisation, Foch et République-Villeurbanne se sont dotées de leurs propres ambiances. La première accueille un visuel sobre constituée de noir et blanc, dont les personnages font référence à l'univers de la bande dessinée.

Pour la station villeurbannaise, ces fresques composées d'animaux divers allant de la grue au poulpe apportent une touche de vivant là ou l'urbain domine. De plus, l'artiste a construit cette fresque sur trois couleurs : le bleu, le blanc et le rouge qui font évidemment un rappel avec le nom de la station. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a tenu a souligné la qualité de la réalisation : "Cette station est à l'image de notre ville sur trois points. Elle est singulière, colorée, et en mouvement", se félicite l'élu.

République-Villeurbanne

Selon Sytral Mobilités, le coût total de ces deux projets est estimé à 2,9 millions d'euros.