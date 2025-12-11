Une nouvelle boutique de l'enseigne de beauté et de bien être Aromazone, ouvrira ses portes au sein du centre commercial de la Part-Dieu ce jeudi 11 décembre.

Victime de son succès, l'enseigne de beauté et de bien-être Aromazone, ouvre une seconde boutique lyonnaise. Notamment connue pour ses longs rayons d'huile essentielle, l'enseigne s'implante au niveau 0 du centre commercial de la Part-Dieu. La boutique ouvrira ses portes au public ce jeudi 11 décembre, à la place de l'ancien magasin Lacoste, relocalisé au premier étage.

Cette deuxième implantation permettra peut-être de désengorger les allées de sa boutique du Grand Hôtel-Dieu, souvent bien remplies les week-ends.

