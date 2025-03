L'ancien président de la République et député de Corrèze François Hollande (PS) a commenté la probable alliance des gauches sans LFI et la possible candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales de Lyon en 2026.

A l'occasion d'un déplacement à Lyon, où il a dédicacé son livre "Le défi de gouverner" dans une librairie, François Hollande a été questionné par plusieurs médias sur l'actualité politique lyonnaise et l'élection municipale qui approche à grand pas.

Interrogé à propos d'une possible coalition à gauche sans La France Insoumise, François Hollande a conservé sa position historique sur la question. "La politique lyonnaise doit ressembler à la politique nationale, il n’y a pas de raisons de se distinguer. De mon point de vue, je ne pense pas que l’union de la gauche avec LFI puisse être la meilleure des voies", avance l'ancien président de la République, selon des propos rapportés par nos confrères de Lyon Décideurs.

"On ne peut pas aller concurrencer des mairies socialistes et demander derrière à faire l’union avec des socialistes à Lyon"

"Ça ne veut pas dire qu’elle est interdite, mais LFI va essayer d’aller présenter des listes partout contre des socialistes sortants, ou même contre des écologistes sortants. Donc il faut être cohérent. On ne peut pas aller concurrencer des mairies socialistes et puis demander derrière à faire l’union avec des socialistes à Lyon", poursuit François Hollande.

"Jean-Michel Aulas ? Il ne faut pas forcément confondre les genres"

Relancé sur la possible candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon, comme l'ancien président de l'OL l'avait annoncé au cours d'un entretien accordé au Figaro, François Hollande a tenu un discours plus nuancé. "Il a déjà dirigé l’Olympique lyonnais, c’est déjà pas mal ! Maintenant qu’il n’a plus cette responsabilité, c’est à lui de savoir ce qu’il veut faire. Il a des qualités tout à fait sérieuses. Je sais ce qu’il a fait pour l’OL, mais il ne faut pas forcément confondre les genres", lance-t-il.

"Il était très proche de Gérard Collomb mais à ma connaissance, il n’est pas membre du parti socialiste, donc il ne représentera pas les idées qui sont les miennes. S’il se veut se présenter, je pense qu’il le fera avec ses propres amis, sans même avoir à demander à quelconque parti de le soutenir", conclut celui qui présidait la République française entre 2012 et 2017.

