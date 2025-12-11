Le restaurant Woko situé dans la galerie marchande Saint-Genis 2 à Saint-Genis-Laval a été fermé en urgence après un contrôle sanitaire.

La préfecture du Rhône a procédé à la fermeture temporaire du restaurant Woko de la galerie marchande Saint-Genis 2 à Saint-Genis-Laval. Un contrôle d'hygiène mené dans le restaurant asiatique mardi a mis en évidence "des manquements graves aux règles d'hygiène", indiquent les services de l'État dans un arrêté.

La présence de blattes vivantes et mortes dans les locaux de production a notamment été relevée. Les agents notent aussi des "mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières", ou encore la détention de denrées périmées.

Une première mise en demeure avait par ailleurs été effectuée le 13 novembre. Mais plutôt qu'une amélioration, la Direction départementale de protection des populations a constaté une dégradation de la situation sanitaire. Pour rouvrir, le gérant devra mettre en place une cinquantaine de mesures correctives.

