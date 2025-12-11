L’annulation par la justice de deux documents d’urbanisme essentiels au projet EPR2 du Bugey ne freine pas EDF. La société confirme vouloir poursuivre la préparation du chantier et engage de nouvelles démarches pour sécuriser son calendrier, en promettant davantage de concertation avec les acteurs du territoire.

Le mardi 9 décembre dernier sonnait un véritable coup d'arrêt à la construction de réacteurs EPR2 au sein même de la centrale du Bugey. En effet, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé deux documents d'urbanisme indispensables à la réalisation du projet. Cette décision fait suite à une plainte de l'association Sortir du nucléaire qui pointait du doigt un manque de concertation à propos des modifications du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain et du Plan local d'urbanisme (PLU) de Loyettes.

Malgré ce contretemps judiciaire, EDF entend poursuivre la préparation du projet de construction des EPR2, "attendu par de très nombreux acteurs du territoire" explique la société par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. La direction du groupe exprime également sa volonté de poursuivre "la préparation du projet, conformément à ses engagements et en phase avec le lancement par l’Etat, EDF et les acteurs locaux".

Intégrer les attentes de tous les acteurs du territoire

En outre, EDF annonce avoir demandé "la reconnaissance d'un projet d'intérêt général par décret auprès de l'Etat" à la fin du mois de novembre. Pour rappel, si elle est acceptée, cela "permettra d’engager les démarches administratives pour modifier les documents d’urbanisme" dans le but d'"assurer la compatibilité du projet à ces documents".

Cette procédure est la première engagée par EDF, et ne devrait pas être la dernière. En effet, les différentes procédures requises "reposeront sur une étude d’impact environnemental et feront la démonstration de la bonne application par EDF de la démarche ERC (Eviter/Réduire/Compenser)".