Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Avec ce dispositif inédit, l'OL espère remplir le Groupama Stadium face à Saint-Cyr

  • par Vincent Guiraud

    • À l'occasion de la réception de Saint-Cyr en Coupe de France le 21 décembre, l'OL met en place un dispositif inédit qui permet aux supporters d'offrir des places pour le match à la "communauté".

    Vous connaissiez le concept des cafés suspendus, qui permettent d'offrir des boissons chaudes dans les bars à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens ? Voici les places de match suspendues ou plutôt offertes "à la communauté". À l'occasion de la réception du FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais met en place un dispositif inédit qui permet, via la billetterie du club, à chacun de pouvoir acheter des places pour le match pour les offrir à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre au stade.

    Ces places seront "redistribuées par la Fondation OL à nos associations partenaires", explique le club lyonnais. "Participez à cette initiative, soutenez le football lyonnais, et offrez une belle soirée à tous ceux qui ne pourraient pas forcément se rendre au Groupama Stadium sans votre aide", poursuit-il. Les places pour ce 32e de finale de Coupe de France sont en vente sur le site de l'OL de 12 euros en virage à 45 euros en tribune présidentielle.

    Un dispositif qui pourrait permettre de remplir une bonne partie du Groupama Stadium, alors même que les tribunes sud et nord seront fermées après la sanction infligée par la LFP à l'OL pour l'utilisation de fumigènes lors de la célébration des 75 ans du club et la réception du FC Nantes en Ligue 1. Une belle initiative qui devrait faire plaisir aux supporters du club amateur de Saint-Cyr qui auront l'occasion pour la première fois de voir leur équipe évoluer au Groupama Stadium.

    Si l'ensemble des places offertes à la communauté ne trouve pas preneurs, l'OL explique que les places seront distribuées sur les autres matchs de la saison à domicile. "Ensemble, faisons de cette rencontre une belle fête du football !" conclut le club.

