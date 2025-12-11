Marché de Noël, exposition, festival... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end, du 12 au 14 décembre.

Marché de créateurs place Sathonay

L'allée des artisans du marché de Noël de Lyon. Delphine Didier, artisan local. @ Cheyenne Gabrelle

Il vous manque les derniers cadeaux à placer sous le sapin ? Pas de panique, ce week-end, la place Sathonay se transformera en un grand marché de créateurs. Art plastique, illustration, peinture, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, chacun devrait trouver son bonheur auprès de la cinquantaine d'exposants présents pour l'occasion. En accès libre, le village de Noël sera ouvert de 11 h à 20 h le samedi, puis, de 10 h à 19 h le dimanche.

Plus de détails sur le site de l'organisateur "Artspentes".

Mondial des métiers à Eurexpo

Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes @ Francis Mainard

A l'approche de l'ouverture de la plateforme "Parcoursup", le salon des Métiers se tiendra à Eurexpo du 11 au 14 décembre. L'occasion pour petits et grands de découvrir des formations et métiers à travers des démonstrations et échanges avec les professionnels. Au total 700 métiers seront représentés par 4 000 professionnels. De quoi maximiser les chances de trouver sa voie. L'accès au salon est libre et gratuit de 9 h à 17 h.

Toutes les informations ici.

Exposition sur Yves Saint Laurent dans le 2e

Ce week-end sera également l'occasion de découvrir la nouvelle exposition "Du crayon à la couture". Présentée à partir du 12 décembre à la galerie MC2M (2e), l'exposition sera entièrement consacrée à la figure emblématique de la mode et de l'élégance française : Yves Saint Laurent. "L’exposition met en lumière la relation intime entre la mode, le croquis et la matière, révélant comment le dessin devient le premier fil de toute création", tease la MC2M.

Compléments d'information en lien.

Fripe de Noël dans le 7e

Friperie, créateurs, DJ set, snack et vin chaud vous attendent à la Fabuleuse cantine du 7e ce week-end. Un marché de Noël décalé, où trouver des cadeaux artisanaux ou de seconde main à offrir à toute la famille. En accès libre, le village de Noël sera ouvert de 11 h à 19 h, samedi comme dimanche. A noter qu'un brunch sera proposé le dimanche midi sur réservation.

Tout le programme ici.

S le festival du sucre

@ Cheyenne Gabrelle

Dernier bon plan destiné aux fêtards. Du 10 au 14 décembre, le Sucre présente la première édition de son festival dans le quartier de Confluence. Au programme, de la musique électro et alternative proposée dans sept lieux : le Sucre, la Sucrière, la patinoire Charlemagne, le Périscope, le Sonic, le HEAT et l'Hôtel71. Parmi les artistes attendus ce week-end : Marcel Dettmann, Ceephax Acid Crew, ou encore, Caravel. A noter que le festival se terminera par un grand marché de Noël au HEAT les 13 et 14 décembre.

Programme en lien.

Les Fééries nocturnes du Bois des Lutins

Ce week-end, direction Diémoz, à 30 min en voiture de Lyon. Dans un grand parc arboré, les Fééries nocturnes du Bois des Lutins affichent une programmation immersive où jeux de lumière et spectacle vivant enchanteront petits et grands. Cabanes dans les arbres, patinoire, jongleurs de feu, ballet des fées et feux d'artifice sont au programme tous les vendredis et samedis soirs jusqu'au 3 janvier.

Ouverture dès 17h, clôture de la soirée à 23h

Plus d'infos : lyon-est-diemoz.leboisdeslutins.com

Les auteurs des "Sept merveilles de Lyon" en dédicace à la librairie La Bande Dessinée à la Croix-Rousse

5 autrices et auteurs de la toute dernière bande dessinée éditée par Lyon Capitale, "Les Sept Merveilles de Lyon", seront en dédicace à la Croix-Rousse ce samedi à partir de 14h, à la librairie La Bande Dessinée. Cet album collectif, nous offre des récits passionnants et documentés sur les trésors qui ont marqué l'histoire de Lyon, tout en forgeant son identité. Il a été conçu avec l’œil avisé des Archives municipales de Lyon.

Samedi 14h à la librairie La Bande Dessinée. 50 grande Rue de la Croix-Rousse



