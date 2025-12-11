Effectifs, maintenance... L'annonce de Bruno Bernard concernant le fonctionnement des métro 24h/24 les week-ends, pose question du côté des syndicats.

Mardi 9 décembre, le président de la Métropole de Lyon promettait de faire fonctionner les métros 24h/24 les week-ends dès 2027 s'il était réélu en mars prochain. Quelques jours après cette annonce, les syndicats s'inquiètent quant à cette proposition.

"Cette mesure c'est une liberté nouvelle pour vos sorties, c'est une sécurité renforcée pour nos jeunes et pour les femmes qui rentrent la nuit. C'est aussi un soutien pour ceux qui participent à l'activité économique en soirée et qui veulent profiter sans se soucier de comment ils vont rentrer chez eux", annonçait fièrement Bruno Bernard mardi. Les syndicats, eux restent méfiants face à cette annonce : "Avant d'avoir des propositions, il faut être sûr que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions", affirme Jacky Albrand, responsable de la branche des Transports Publics Urbains de Voyageurs, à la FNST (Fédération syndicale des syndicats des transports) à Lyon.

"Une telle mesure pose des questions de financement"

Si le syndicat affirme n'être ni contre, ni pour, cette mesure, c'est la mise en oeuvre de cette dernière qui questionne. "La véritable problématique c'est celle des conséquences sociales des travailleurs, des effectifs et de la pénibilité du travail en jeu", explique Ludovic Rioux, secrétaire général à la CGT TCL modes lourds. Alors que le Sytral peine déjà à recruter, faire rouler les métros 24h/24 demanderait un flux de nouveaux effectifs conséquents : "Nous avons déjà des problèmes d'effectifs, le personnel fait déjà de lourds horaires, donc nous n'allons pas leur demander en plus de faire des heures supplémentaires", ajoute Jacky Albrand.

Autre point qui pose question : la maintenance des équipements, souvent réalisée durant la coupure de nuit. "Il y a des travaux programmés toutes les nuits, mais sans ces plages horaires pendant deux jours comment assure-t-on la sécurité des passagers ?" questionne Ludovic Rioux. Il poursuit : "D'autant plus sur des métros vieillissants comme le A ou le C qui sont déjà souvent en maintenance", avant de conclure :"Une telle mesure pose des questions de financement."

Les syndicats pointent également du doigt une mesure élitiste : "Cette proposition ne profiterait qu'aux personnes qui habitent aux alentours du métro, ceux qui doivent prendre le tram ou le bus seront coincés", souligne Jacky Albrand. "C'est bien de dire que Lyon serait la première ville de France à faire fonctionner ses métros toute la nuit, mais quel est l'objectif derrière ? Une vision élitiste ?", ajoute Ludovic Rioux.

"Les élus s'expriment avec des mesures qui ne sont pas justifiées"

Les syndicats attendent désormais de discuter avec Bruno Bernard pour comprendre les contours de cette proposition. "Dans tous les cas avec les élections ça va être la foire d'empoigne, les élus s'expriment avec des mesures qui ne sont pas justifiées", affirme Ludovic Rioux.

Le secrétaire général pointe notamment du doigt la mesure annoncée par le groupe "Coeur Lyonnais", concernant la gratuité des transports pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros par mois : "Comment peut-on parler de gratuité alors que la majeure partie du financement du réseau repose sur la billettique ? " conclut Ludovic Rioux.

