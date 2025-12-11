Actualité
Cour d’assises de Lyon © Tim Douet
Cour d’Assises de Lyon dans le Rhône © Tim Douet

À Lyon, vingt ans de prison requis contre un ex-opérateur du Samu pour des viols sur mineurs

  • par La rédaction

    • Vingt ans de prison ont été requis contre un ex-opérateur du Samu accusé de viols. Il comparaît devant la cour criminelle du Rhône à Lyon.

    Vingt ans de prison ont été requis jeudi à Lyon contre un sexagénaire, ancien opérateur du Samu et bénévole à la Croix-Rouge, accusé de multiples viols et agressions sexuelles sur des victimes, mineures pour la plupart.

    Laurent Moussière "s'est comporté comme un prédateur sexuel", a déclaré l'avocat général Vincent Auger en requérant la peine maximale encourue. "Un prédateur qu'il faut empêcher de nuire le plus longtemps possible", a-t-il ajouté en demandant une période de sûreté des deux-tiers.

    L'accusé reconnait des actes "malsains"

    L'accusé, 60 ans, a reconnu l'essentiel des faits dès le début de son procès devant la cour criminelle du Rhône, le 1er décembre, ainsi qu'avoir commis des actes "malsains", mais a rejeté ce qualificatif de "prédateur". Il lui est reproché d'avoir profité de son statut pour se rapprocher de jeunes garçons en difficulté et d'avoir fait une quarantaine de victimes à Lyon et dans sa région entre le début des années 1990 et jusqu'à son arrestation à Périgueux en 2021.

    Témoins et experts ont mis en lumière un mode opératoire constant au détriment de victimes au profil similaire: de jeunes adolescents, rencontrés entre 13 et 16 ans en moyenne, "isolés" et "vulnérables", souvent en carence familiale, que l'accusé faisait venir chez lui en organisant des fêtes et en leur proposant alcool et cannabis.

    "Ami de la famille"

    Laurent Moussière parvenait, selon eux, à tisser des liens de confiance avec les jeunes en jouant de sa situation : bénévole à la Croix-Rouge, opérateur du Samu, il a même brièvement travaillé à la police judiciaire. "Ami de la famille", "grand frère", l'homme avait su suscité la confiance de ses victimes, et parfois aussi de leurs proches. "Emprise" : le mot est répété tout au long du procès.

    Ce n'est qu'en 2019 qu'une de ses victimes l'a dénoncé, lors d'une audition par des gendarmes sur une toute autre affaire -- il avait été témoin d'une bagarre. L'instruction a ensuite permis de recenser 38 victimes. Seules 21 ont été retenues. "Il est le champion de la prescription", a déploré Me Jean Sannier, conseil de plusieurs parties civiles et de l'association Innocence en danger.

    "C'est le procès d'une vie de trente ans de prédation", a résumé Me Grégoire Deydier, également pour les parties civiles.

    à lire également
    Un restaurant de la galerie marchande de Saint-Genis-Laval fermé en urgence après un contrôle sanitaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cour d’assises de Lyon © Tim Douet
    À Lyon, vingt ans de prison requis contre un ex-opérateur du Samu pour des viols sur mineurs 15:49
    Un restaurant de la galerie marchande de Saint-Genis-Laval fermé en urgence après un contrôle sanitaire 15:20
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 décembre 15:05
    Avec ce dispositif inédit, l'OL espère remplir le Groupama Stadium face à Saint-Cyr 14:34
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite à Lyon 2 : la sanction du professeur pas connue avant trois ou quatre mois 14:22
    d'heure en heure
    Implantation d'EPR2 au Bugey : malgré le revers judiciaire, EDF poursuit la préparation du projet 13:54
    Métro : l'art s'invite aux stations Foch et République-Villeurbanne 13:13
    "Besoin de liberté" : la Lyonnaise, Dominique Blanc quitte la Comédie-Française 12:38
    La motrice du TGV M @sncf
    TGV Lyon-Paris : les nouvelles rames n’arriveront qu’en juillet, avec deux ans de retard 11:59
    "Les Contes d’Hoffmann" : Magie, muses et masculin sacré à l’Opéra 11:21
    Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau" 10:53
    Marché de Noël Villeurbanne
    Le marché de Noël ouvrira ce vendredi à Villeurbanne 10:25
    Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
    Vélos, police de proximité, soins...ce syndicat de police dévoile ses revendications 09:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut