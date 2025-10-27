La Métropole de Lyon lance les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas

La Métropole de Lyon a approuvé le 13 octobre les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas, dans le quartier des Balmes.

La Métropole de Lyon engage les travaux d'aménagement du secteur Corbetta, situé au nord de l'avenue du 8 Mai 1945 au cœur du quartier des Balmes à Corbas. Ce site, proche du centre-ville, accueillera de nouveaux logements diversifiés reliés aux équipements publics et réseaux de transport existants, à proximité d'une zone commerciale.

45 logements

Le projet se déploie en deux phases. La première prévoit 45 logements répartis entre 58% de logements libres et 42% de logements sociaux. Une seconde phase interviendra à plus long terme. Les constructions mêlent habitat collectif (R+3) et habitat intermédiaire (R+1 et R+2), en lien avec le tissu pavillonnaire environnant.

La réalisation s'appuie sur deux conventions de Projet urbain partenarial entre la Métropole, la ville de Corbas, Alliade Habitat et le promoteur SAGEC. La collectivité métropolitaine assure la réalisation des espaces publics et des travaux de réseaux, notamment la création d'une voie nouvelle sur l'avenue des Frères Lumière et l'extension du réseau d'assainissement.

Le coût total de l'investissement métropolitain (foncier, voirie, réseaux, équipements) est estimé à 1,9 million d'euros. La ville de Corbas finance l'extension d'un groupe scolaire d'une classe et du restaurant scolaire pour 18 couverts, ainsi que la création de trois places d'accueil petite enfance.