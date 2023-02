À Oullins, les écologistes veulent un référendum sur la fusion avec Pierre-Bénite

L’annonce surprise, lundi 20 février, des maires LR d’Oullins et Pierre-Bénite ne passe pas chez les écologistes, qui dénoncent une manœuvre politique et demandent un référendum local.

À compter du 1er janvier 2024, Oullins et Pierre-Bénite devraient fusionner pour ne former plus qu’une seule commune de 37 000 habitants. C’est en tout cas le souhait dévoilé lundi 20 février, à la surprise générale, par Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge, les maires LR des deux communes du sud de la Métropole de Lyon.

Le but avancé par les deux élus ? Un poids démographique plus fort pour la nouvelle commune qui s’appellerait Oullins-Pierre-Bénite et des économies d’échelle. Alors que les deux villes n’étaient qu’une seule citée il y a 150 ans, les maires évoquent aussi un retour à l’histoire.

Le manque de concertation fait grincer des dents

Problème, la décision ne passe pas du côté de l’opposition, qui dénonce un projet qui "n’a jamais été à l’ordre du jour de quelconques discussions avec les conseillers municipaux et encore moins avec les populations", éructe Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon et chef de file de l’opposition d’Oullins.

.@JCKohlhaas : "Je souhaite et demanderai, si ces élus persistent dans cette intention, sans intérêt pour les Oullinois ni Pierre-Bénitains, que ce projet soit soumis à référendum local"

Réaction des élus du Temps d'Agir à l'annonce de la fusion de @VilledOullins et Pierre-Bénite pic.twitter.com/ky2RydYvW0 — LE TEMPS D'AGIR 🌱 (@AgirOullins2020) February 20, 2023

Un constat partagé par Anne Grosperrin, elle aussi vice-présidente de la Métropole et présente en 2020 sur la liste Agir de Jean-Charles Kohlhaas. "Cette démarche n’est ni une évidence, ni une nécessité […] Les conseillers municipaux et les habitants n’en sont même pas informés", déplore l’élue écologiste sur Twitter. Les verts demandent donc à ce que ce projet soit "soumis à un référendum local".

Enrayer une victoire de la gauche en 2026 ?

Dans un communiqué au vitriol, Jean-Charles Kohlhaas dénonce également une décision politicienne. Il estime qu’il s’agit là d’"une intention conseillée par une cabinet politicien plus attaché aux résultats électoraux qu’à l’intérêt des habitants" et surtout d’un déni de démocratie, les deux maires n’ayant pas été élus avec "cette intention dans leurs programmes".

👎 Sincèrement je ne vois pas de raison objective à cette fusion si ce n'est d'éviter qu'Oullins bascule chez les écolos en 2026.



Et mm avec la fusion, ce n'est pas gagné pour vous.



Belle manoeuvre politicienne, loin du quotidien des habitants... que vous n'avez pas consulté👎 https://t.co/AqZrY06OhA — Benjamin Badouard (@BBadouard) February 20, 2023

Candidat aux élections législatives de 2021 et conseiller métropolitain EELV, y voit là une manoeuvre pour "éviter qu’Oullins bascule chez les écolos en 2026", alors qu’en 2020 Clotilde Pouzergue avait conservé sa place de maire pour seulement 148 voix face à Jean-Charles Kohlhaas. L’élue LR avait remporte 51,31% (2 8883 voix) des suffrages exprimés, contre 48,68% (2 735 voix) pour le chef de file des écologistes dans la ville.