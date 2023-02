Villeurbanne va multiplier par 20 les contrôles du stationnement payant en déléguant au privé

A partir du 1er mars, une société privée sera chargée de la gestion et du contrôle des droits de stationnement résidentiel et des tickets de stationnement pour la Ville de Villeurbanne dans la Métropole de Lyon.

La ville de Villeurbanne dans la Métropole de Lyon va déléguer à une entreprise privée la gestion et le contrôle du stationnement payant. A partir du 1er mars, les automobilistes de la commune devront ainsi s'acquitter de leur stationnement résidentiel et ponctuel auprès de la Société d'assistance et de gestion du stationnement (SAGS), déjà présente dans plus de 90 villes en France.

Plus de 6 000 contrôles par jour

Dans un second temps, à partir du 3 avril, la SAGS sera chargée du contrôle du stationnement payant. Equipée de véhicules à lecture de plaque d'immatriculation, l'entreprise devrait pouvoir réaliser environ 6 000 contrôles quotidiens par véhicule déployé contre environ 300 pour un agent à pieds.

"Cette méthode permettra de mieux faire respecter le stationnement payant et d'augmenter la rotation des véhicules [...] et de fait, favorisant le stationnement pour les usagers prioritaires", assure la Ville dans un communiqué. Cette délégation au privé doit également permettre de libérer du temps pour les agents de surveillance de la voie publique, notamment pour mieux contrôler les stationnements gênants.

Dès les premiers mars, les automobilistes devront s'acquitter de leur droit de stationnement résidentiel ou de leur ticket de stationnement sur le site de la ville de Villeurbanne ou auprès d'une nouvelle agence de stationnement située 34 rue Francis-de-Pressensé (du lundi au samedi de 9h à 18h).