Une nouvelle panne sur le métro B ce mardi matin

Depuis 8h15 environ la circulation du métro B est partiellement arrêtée en raison d’une panne. La reprise du trafic annoncée initialement pour 9h15, reprendra à 11 h.

Arrêté la majeure partie de la semaine dernière en raison de travaux, le métro B devait fonctionner presque normalement cette semaine à Lyon, des aménagements d’horaires étant encore en cours certains soirs. C’était sans compter sur les pannes qui touchent régulièrement la ligne depuis son automatisation à l’été 2022.

Depuis 8h15 environ la circulation est partiellement arrêtée sur la ligne B et les stations Brotteaux et Charpennes Charles Hernu ne sont plus desservies, dans les deux sens, en raison de la panne d’une rame. La reprise du trafic est finalement prévue pour 11h, selon les TCL.