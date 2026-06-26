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Pont du Roulet
Pont du Roulet. Crédit : Métropole de Lyon

Métropole de Lyon : le pont du Roulet fermé aux automobilistes en juillet

  • par Loane Carpano

    • Afin de permettre la pose des rails de la future ligne de tramway T9, le pont du Roulet à Villeurbanne sera fermé du 6 au 24 juillet.

    Les travaux du tramway T9, qui permettra de relier Vaulx-en-Velin la Soie à Charpennes à l'horizon 2027, se poursuivent. Plusieurs interventions, telles que la pose des rails au sud du carrefour Charles de Gaulle, la construction de la future station et les aménagements paysagers rue de la Feyssine, seront réalisées cet été.

    Afin de permettre la réalisation de ces interventions en toute sécurité, le pont du Roulet, situé à Villeurbanne, sera fermé à la circulation automobile du 6 au 24 juillet inclus. La sortie 6 du périphérique Laurent Bonnevay, porte de Croix Luizet, sera également fermée à la circulation dans le sens sud-nord. L’accès direct au périphérique Laurent Bonnevay depuis l’A42 sera quant à lui maintenu.

    Des déviations mises en place

    Afin de permettre aux usagers de continuer leurs déplacements, des déviations seront mises en place. Pour les automobilistes : le périphérique Laurent Bonnevay restera accessible depuis Porte de La Doua, en direction du nord comme du sud. Pour les piétons et les cyclistes, l’itinéraire conseillé passera par la ViaRhôna et/ou le nouveau pont de Saint-Jean. Un jalonnement spécifique sera mis en place depuis le carrefour Charles de Gaulle et depuis le nord de la rue de Verdun.

    Le réseau TCL sera lui aussi adapté. La ligne 37 effectuera temporairement son terminus à Laurent Bonnevay. À Saint-Jean, la ligne 37 suivra le même itinéraire que la ligne 7, de l’arrêt Puces du Canal jusqu’à Laurent Bonnevay. En parallèle, la ligne C17 sera renforcée et remplacera la ligne 37 entre Charpennes et Buers Salengro.

    Lire aussi : T9, T10, BHNS : les projets du Sytral en cours sur la Métropole de Lyon

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