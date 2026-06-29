La métropole de Lyon secouée par des coups de feu ce week-end

Tout au long du week-end plusieurs coups de feux ont été tirés à travers la Métropole, notamment à Lyon, Vénissieux, Villeurbanne et Saint-Fons.

En pleine journée ce dimanche 28 juin, plusieurs coups de feu ont été tirés sur la porte d'un appartement situé dans le quartier Max Barel à Vénissieux. Les occupants, qui se trouvaient à l'intérieur, n'ont par chance pas été blessés d'après nos confrères du Progrès.

Deux hommes masqués suspectés

Des incidents de la sorte sont survenus à plusieurs reprises ce week-end dans d'autres villes de l'agglomération lyonnaise. On comptabilise ainsi deux personnes touchées au pied ce samedi à Lyon, place Gabriel Péri, ainsi qu'un homme blessé à Villeurbanne, dans le quartier de Cusset. Un appartement était cette fois encore visé.

Deux hommes se déplaçant à trottinette sont suspectés d'être à l'origine de ces tirs intempestifs, opérant avec un même mode opératoire. Ils surgissent sur les lieux, tirent puis s'enfuient aussi vite qu'ils sont arrivés. La raison de ces coups de feu n'est pas encore connue.