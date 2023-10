Mercredi 4 octobre, 200 enfants ont pu passer quelques heures avec les All Blacks.

Ils étaient attendus comme des rock stars. Et le public lyonnais n'a pas été déçu. Mercredi 4 octobre, dans une ambiance festive et sous un soleil magnifique, plus de 5 000 personnes s'étaient réunies au Matmut Stadium, à Lyon. Quinze joueurs de l'équipe néo-zélandaise des All Blacks étaient venus animer des ateliers de rugby et passer du temps avec les jeunes présents sur le terrain synthétique de Gerland.

"La chance d'une vie" selon Alexis, jeune rugbyman de huit ans qui faisait partie des 200 chanceux à avoir pu échanger quelques passes avec les triples champions du monde. Ces derniers, en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2023, sont basés depuis le début de la compétition dans la cité des Gones. L'opération, baptisée "All Blacks Merci Lyon", était l'occasion de conclure cette parenthèse lyonnaise pour le groupe Blacks.

Alexis, Léandro et Lucie, tout fier de montrer les dédicaces obtenues. @Vincent Guiraud

Sur la pelouse, 80 jeunes joueurs du LOU rugby et 120 enfants sélectionnés dans différentes écoles de rugby ou centre de loisirs de la région lyonnaise, ont ainsi pu côtoyer leur idole.

Entre peur et admiration

"J'avais un peu peur de les voir au début" avoue Lucie, 10 ans. "Quand tu vois le Haka à la TV, ça fait peur. Mais en fait ils sont trop gentils" rigole la jeune fille qui pratique le rugby depuis 5 ans. "D'être à côté d'eux, c'était trop bien" complète Léandro, jeune joueur de la section U10 au LOU. "C'est un honneur même de jouer avec eux" admet Alexis.

Les hommes en noir, parmi lesquels Brodie Retallick, Dan Coles ou encore Will Jordan, tous plus impressionnants physiquement les uns que les autres, n'ont pas rechigné, sourire aux lèvres, face aux nombreuses sollicitations tout au long de la matinée. Au milieu de la mêlée d'enfants de 8 à 12 ans, ils n'ont pas eu de mal à se faire repérer au cours des différentes activités. "C'est une super énergie, et des très beaux moments partagés avec ces enfants" avoue Dan Coles, légende des Blacks aux 90 sélections.

La photo de groupe des All Blacks avec tous les enfants présents sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland. @Vincent Guiraud

"Je m'en souviendrai toute ma vie"

"J'étais un peu stressé de jouer devant autant de monde et surtout avec des joueurs professionnels. Mais c'était incroyable" raconte encore Tom, qui a commencé cette année sa 3e année de rugby. "Ils sont impressionnants, c'est trop cool de rencontrer des joueurs professionnels, je m'en souviendrai toute ma vie" déclare, tout sourire, Robin, après avoir fait signer ses crampons par l'un des joueurs présent.

Sous les yeux d'enfants ébahis, les quinze All Blacks qui participaient à cette opération, organisée conjointement par le LOU et la ville de Lyon, se sont prêtés, à l'issue des différents ateliers, au jeu des autographes. "C'est génial, les joueurs sont supers disponibles, les enfants sont ravis. Ils vont repartir avec des étoiles plein les yeux" confirme Aurélien, éducateur au LOU. "Je me mets à leur place, à leur âge… c'est incroyable" complète Thomas, également éducateur.

Les hommes de Ian Foster joueront jeudi soir, face à l'Uruguay, leur dernier match de poule à Lyon. L'occasion, pour les Lyonnais et les Lyonnaises, de dire une dernière fois au revoir à ces champions qui ont rendu heureux, le temps d'une matinée, petits et grands venus à leur rencontre.