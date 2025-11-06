Enfance : la Métropole de Lyon lance un service d'accompagnement pour les tiers dignes de confiance

Depuis septembre, la Métropole de Lyon a confié à l’association Aurore la mise en œuvre d’un service dédié à l’accompagnement des tiers de confiance accueillant un enfant.

Afin de garantir le bien-être des enfants qui ne peuvent plus vivre dans leur foyer et celui des proches qui choisissent de les héberger, la Métropole de Lyon a récemment déployé un service dédié à l’accompagnement de ces tiers accueillants.

Sa mise en œuvre a été confiée début septembre à l’association Aurore, dont l’objectif est de soutenir au mieux ces personnes de confiance face aux responsabilités qu’implique cette alternative au placement.

125 situations d'accueil sur le territoire

Doté d’un budget maximal de 400 000 euros par la Métropole de Lyon, le service propose différents suivis : un accompagnement au domicile au moins une fois par mois, des permanences téléphoniques, des temps d’écoute ainsi que des conseils éducatifs, juridiques et administratifs. "Cet appui a pour objectif de garantir des conditions d’accueil stables et sécurisantes, tout en apportant un soutien aux adultes qui s’engagent auprès d’un enfant", détaille ainsi la collectivité. Ce dispositif accompagnera 125 situations d’accueil par des proches, partout sur le territoire.

En parallèle, la Métropole de Lyon poursuit l’évaluation préalable des conditions d’accueil du tiers, le versement de l’indemnité d’entretien et la gestion des visites médiatisées (organisé et encadré par un professionnel), lorsque décidées par le juge.

