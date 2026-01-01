Actualité
Eric-Emmanuel Schmitt
Eric-Emmanuel Schmitt ©Pascal Ito
Article payant

"Je crois davantage aux vertus du murmure qu’à celles du cri" apaise Eric-Emmanuel Schmitt

  • par Guillaume Lamy

    • Lyonnais d'origine, Eric-Emmanuel Schmitt est aujourd’hui l’un des auteurs francophones les plus lus en France et dans le monde. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et lycées.

    Né en 1960 à Lyon, Éric-Emmanuel Schmitt, agrégé et docteur en philosophie, normalien de la rue d’Ulm et auteur d’une thèse sur Diderot, s’est d’abord fait connaître au théâtre. Il est aujourd’hui l’un des auteurs francophones les plus lus en France et dans le monde. Ses livres (Oscar et la dame rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L’Évangile selon Pilate, La Part de l’autre…) sont traduits en quarante-huit langues. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et lycées. Il vient de publier Les Deux Royaumes (Albin Michel), le tomr 5 de sa saga titanesque sur l'histoire de l'humanité La Traversée des temps.

    Lyon Capitale : Vous considérez-vous comme une grande gueule ?

    Éric-Emmanuel Schmitt : Pas du tout. J’aime la nuance, j’aime la complexité et je crois davantage aux vertus du murmure qu’à celles du cri. On se fait mieux entendre en parlant bas qu’en parlant fort.

    Vous disiez justement que vous étiez quelqu’un de plutôt nuancé. Aujourd’hui, au sein de la société dans laquelle on vit, la nuance n’est plus vraiment le maître mot. Quel regard portez-vous là-dessus ?

    C’est pour cela que je suis prêt à devenir un militant de la nuance et de la complexité dans un monde qui les refuse. Il y a quelque chose de puéril dans la simplification des idées, et quelque chose d’enfantin dans la colère. Jean-Paul Sartre disait de la colère qu’elle était une “pratique irréalisante” : se fâcher, c’est vouloir supprimer le réel par la force de son humeur. Or le réel résiste à nos humeurs. Je crois qu’il vaut mieux réfléchir que gueuler.

    Si vous aviez aujourd’hui un coup de gueule à pousser, ce serait contre quoi ?

    Justement : contre les gueulards.

    Il vous reste 89 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    logistique lyon
    Article payant Lyon : le casse-tête du colis de centre-ville
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    logistique lyon
    Article payant Lyon : le casse-tête du colis de centre-ville 07:30
    Eric-Emmanuel Schmitt
    Article payant "Je crois davantage aux vertus du murmure qu’à celles du cri" apaise Eric-Emmanuel Schmitt 07:00
    Sud de Lyon : le serpent de mer du RER à la lyonnaise 06:30
    police Lyon
    Lyon : 50 kilos de feux d'artifices saisis chez un commerçant avant le réveillon 31/12/25
    PAF Police aux frontières
    Blessés par balles et déposés aux urgences à Lyon : une enquête ouverte pour tentative d'homicide ouverte 31/12/25
    d'heure en heure
    Encadrement des loyers : trois propriétaires lyonnais condamnés 31/12/25
    Arrêté au volant sans permis de conduire : il avait "oublié" de le repasser depuis 14 ans 31/12/25
    "Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée s'attaque au maire de Lyon après une citoyenneté d'honneur polémique 31/12/25
    autoroute bison futé A6
    Bison futé : la circulation sera fluide ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes 31/12/25
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 31/12/25
    Nicolas Quinault
    Lyon : Nicolas Quinault, préparateur athlétique de l'OL est décédé 31/12/25
    Politique, IA, gastronomie... : Quels sont les articles que vous avez les plus lus en 2025 ? 31/12/25
    Dormir au chaud dans un bureau : à Lyon, ces entreprises s’engagent pour les sans-abri 31/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut