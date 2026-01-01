Lyonnais d'origine, Eric-Emmanuel Schmitt est aujourd’hui l’un des auteurs francophones les plus lus en France et dans le monde. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et lycées.

Né en 1960 à Lyon, Éric-Emmanuel Schmitt, agrégé et docteur en philosophie, normalien de la rue d’Ulm et auteur d’une thèse sur Diderot, s’est d’abord fait connaître au théâtre. Il est aujourd’hui l’un des auteurs francophones les plus lus en France et dans le monde. Ses livres (Oscar et la dame rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L’Évangile selon Pilate, La Part de l’autre…) sont traduits en quarante-huit langues. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et lycées. Il vient de publier Les Deux Royaumes (Albin Michel), le tomr 5 de sa saga titanesque sur l'histoire de l'humanité La Traversée des temps.

Lyon Capitale : Vous considérez-vous comme une grande gueule ?

Éric-Emmanuel Schmitt : Pas du tout. J’aime la nuance, j’aime la complexité et je crois davantage aux vertus du murmure qu’à celles du cri. On se fait mieux entendre en parlant bas qu’en parlant fort.

Vous disiez justement que vous étiez quelqu’un de plutôt nuancé. Aujourd’hui, au sein de la société dans laquelle on vit, la nuance n’est plus vraiment le maître mot. Quel regard portez-vous là-dessus ?

C’est pour cela que je suis prêt à devenir un militant de la nuance et de la complexité dans un monde qui les refuse. Il y a quelque chose de puéril dans la simplification des idées, et quelque chose d’enfantin dans la colère. Jean-Paul Sartre disait de la colère qu’elle était une “pratique irréalisante” : se fâcher, c’est vouloir supprimer le réel par la force de son humeur. Or le réel résiste à nos humeurs. Je crois qu’il vaut mieux réfléchir que gueuler.

Si vous aviez aujourd’hui un coup de gueule à pousser, ce serait contre quoi ?

Justement : contre les gueulards.