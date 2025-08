Lyon : l’accueil des urgences de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc modifié du 8 au 25 août 

Afin d’accéder aux urgences de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc, les patient devront préalablement appeler le Centre 15 du vendredi 8 août au lundi 25 août.

La mesure était déjà mise en place les week-ends et les jours fériés jusqu’au 1er septembre, elle sera étendue dès ce vendredi. L’hôpital Saint Joseph Saint Luc de Lyon adapte en effet l’accueil des patients dans son service des urgences dès ce vendredi 8 août, à 18 heures, et jusqu’au lundi 25 août 8 heures.

Afin d’accéder au service, les patients devront préalablement appeler le centre 15. Dans son communiqué, l’hôpital rappelle que "ce dispositif repose sur une coordination étroite avec les structures de régulation médicale (Samu/SAS du Rhône) qui assure une régulation territoriale permanente et garantit une orientation pertinente et sécurisée des patients selon leur état de santé et les capacités hospitalières disponibles."

Le fonctionnement des autres services de l’hôpital (suivi obstétrical, hospitalisations programmées, consultations, etc.) ainsi que les consultations de médecine générale au centre de santé situé Paul Raulin (7e arr.) est assuré normalement.

Lire aussi : À Lyon, l’hôpital Saint Joseph Saint Luc ouvre un centre pour les soins de proximité