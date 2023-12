17 h ou 18 h ? Le flou autour du périmètre de sécurité de la Fête des lumières à Lyon

Des bras, des pieds, des têtes et des corps entièrement roses sortent de terre et se distinguent dans la pénombre du parc de la Tête d’Or. La Rose Family de Philippe Katerine en jette. (Photo Hadrien Jame)

Dans ses communications officielles, la Ville de Lyon annonce la fermeture à la circulation du centre-ville de Lyon dès 17 h à l'occasion de la Fête des lumières. Mais les différents arrêtés mentionnent l'heure de 18 h.

A partir de quelle heure la circulation en voiture, vélo et trottinette est-elle interdite dans les trois périmètres de sécurité de Lyon pour la Fête des lumières ? Lorsque la rédaction de Lyon Capitale s'est posée cette question, elle ne s'attendait pas à peiner pour obtenir une réponse précise. Sur le site de l'évènement qui débute ce jeudi soir, il est ainsi indiqué que "le centre-ville est interdit à la circulation automobile, aux deux-roues motorisés et aux vélos pendant les quatre jours, le jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre de 17 h à minuit".

Verbalisation possible à partir de 18 h uniquement

Mais alors que les illuminations débutent cette année à 19 h en semaine (contre 20 h l'année dernière), la fermeture du périmètre avait bien été annoncée pour 18 h lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine et dédiée à la présentation du dispositif de sécurité exceptionnel déployé par les services de l'Etat. Un horaire confirmé par les deux arrêtés d'interdiction de circuler pris par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon. Le premier concernant la circulation des voitures, vélos et trottinettes mentionne bien une interdiction de circuler entre "18 h et 00 h 00". Le second concernant la circulation dans les parcs Blandan et Tête d'Or mentionne lui-aussi une interdiction "de 18 h 00 à 24 h 00".

Alors 17 h ou 18 h ? Taquins, nous avons sollicité les services de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon qui expliquent que l'objectif est en fait d'obtenir un périmètre totalement délesté de circulation à 18 h pile. "Le périmètre commence à être fermé à la circulation à partir de 17 h", explique-t-on du côté de la municipalité. C'est en ce sens l'horaire qui avait été mentionné dans un premier tweet de la préfecture du Rhône avant qu'il ne soit modifié, indiquant 18 h à l'instant où nous écrivons ces lignes.

La liberté de circulation étant consacrée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (les militants de Dernière rénovation en savent quelque chose), les forces de l'ordre pourraient-elles empêcher, à un espiègle individu, la traversée du périmètre en voiture à 17 h 55, alors que l'arrêté mentionne une interdiction à partir de 18 h ? "L'arrêté commande, pour verbaliser il faut une base juridique", explique-t-on du côté de la préfecture. Concrètement, et pour être conciliant dans la ville de concorde qu'est la capitale des Gaules, il vous faudra éviter de traverser le périmètre dès 17 h, tout en ayant en tête que vous ne pourrez - légalement - pas être verbalisés avant 18 h.

