400 policiers, 250 gendarmes... Quel dispositif de sécurité pour la fête nationale à Lyon

Les services de l'État déploient un important dispositif de sécurité à Lyon pour les soirées des 13 et 14 juillet.

La fête nationale du 14 juillet et son traditionnel feu d'artifice approche à grand pas. La circulation sera perturbée en centre-ville lundi dès le milieu de matinée en raison de la présence d'un important "village défense" sur la place Bellecour. Le soir, le feu d'artifice sera tiré depuis Fourvière à 22 h 30 et durera une vingtaine de minutes.

De son côté la préfecture du Rhône met en oeuvre un important dispositif de sécurité dès le dimanche 13 juillet à 6 h. Pour les soirées des 13 et 14 juillet, 400 policiers nationaux, 250 gendarmes, 138 militaires de l'opération sentinelle et 260 sapeurs-pompiers seront mobilisés.

La détention, la vente et le transport de carburant en récipient portable et de produits inflammables seront interdits, tout comme la vente d'alcool à emporter (dès 20 h le 13 juillet et à partir de 18 h le 14 juillet). Depuis ce vendredi matin, l'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices sera interdite.