Étudiée depuis plusieurs années par la Ville de Lyon, la rénovation du musée de l'imprimerie débutera à l'automne 2025.

Le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, dans le 2e arrondissement lyonnais, va connaître un chantier de rénovation. La Ville de Lyon a annoncé le lancement du projet de restauration du lieu, ce vendredi 11 juillet, à hauteur de 5,4 millions d'euros.

La rénovation du bâtiment bénéficie également d'une participation de l'État de 122 400 euros pour les papiers en monument historique. Car, pour rappel, le musée est installé depuis 1960 dans l'hôtel de la Couronne, en partie classé monument historique.

"Moderniser les espaces et renforcer l’accessibilité du site"

Le chantier comprend notamment la restauration des façades et des galeries sur cour classées monuments historiques, ou encore le remplacement des chaudières et de certaines fenêtres pour améliorer la performance énergétique.

Ainsi, les travaux envisagés visent "à ouvrir le musée sur la ville, moderniser les espaces et renforcer l’accessibilité du site, tout en valorisant un patrimoine architectural et muséal remarquable", détaille la municipalité dans un communiqué. De nouveaux espaces d'exposition et d'accueil pour les groupes seront créés, ainsi que des espaces de travail pour les équipes en charge de la gestion du musée.

Les travaux devraient débutés à l'automne prochain et se terminer au premier trimestre 2027. Une nouvelle muséographie sera par ailleurs adoptée à la réouverture du musée au printemps 2027, afin de "favoriser l'inclusion des familles et jeunes publics", explique la Ville de Lyon.

