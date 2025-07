Deux nouvelles offres de covoiturage lancées par Sytral Mobilités devraient prochainement voir le jour dans le Rhône et ses alentours.

Sytral Mobilités lance un nouveau service de covoiturage dans le Rhône. Nommée "En covoit", la plateforme permettra de desservir les douze intercommunalités du Rhône ainsi que la communauté d’agglomération porte de l‘Isère (CAPI) et la communauté de communes Colline Isère Nord communauté, soit 262 communes et près de 2 millions d’habitants.

"Notre objectif est de répondre au mieux aux besoins de déplacements des habitants dans des territoires très diversifiés. En périphérie des cœurs de ville ou en milieu rural, la mobilité repose majoritairement sur l’automobile. Dans ces contextes, le développement des transports en commun est complété par la promotion du covoiturage", affirme le président de Sytral Mobilités Bruno Bernard.

"En covoit lignes"

Pour aller plus loin dans ce service de covoiturage, Sytral lance également "En covoit lignes." L'objectif : proposer un service de covoiturage, organisé comme un réseau de ligne de transport en commun, avec des arrêts fixes et une offre garantie en heures de pointe la semaine.

Spontanée, cette formule ne nécessite aucune réservation au préalable. Pour les trajets réalisés entre deux arrêts d'une même ligne, le conducteur perçoit deux euros, tandis que les passagers abonnés TCL bénéficient de deux trajets quotidiens gratuits.

Cartographie du réseau de lancement "En Covoit’ Lignes."

Comment ça fonctionne ?

Pour bénéficier du service, les passagers sont invités à renseigner leur destination dans l'application ou par SMS avant de se rendre à l'arrêt le plus proche et d'attendre un conducteur. Les conducteurs sont quant à eux priés d'indiquer leur trajet dans l'application et de sélectionner les arrêts où s'arrêter.

Si la date de lancement reste pour l'heure inconnue, l'inscription, les horaires, et les points d'arrêts sont prochainement disponible sur le site internet de la plateforme.

