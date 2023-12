Lyon s'engage pour la Journée internationale des droits humains

Samedi 9 décembre, les droits humains seront célébrés par la Ville de Lyon lors d'une journée d'échanges et de réflexion sur l'État de droit.

Ce 9 décembre, Lyon s'associe aux célébrations de la Journée internationale des droits humains pour la troisième année consécutive. Un temps de rencontre et d'échange aura donc lieu au salon Justin Godart de l'Hotel de ville, de 10 heures à 16h30. Cette nouvelle édition aura pour thème principal l'État de droit et fera d'ailleurs écho aux 75 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).

L'objectif de l'événement est notamment de rappeler les piliers des démocraties modernes. "Une culture solide de l’État de droit est essentielle pour que la démocratie fonctionne, elle est également centrale dans la promotion des droits humains", indique la ville dans un communiqué.

Cinq personnalités engagées seront récompensées

Lors de cette journée, cinq personnalités engagées en faveur des droits humains se verront remettre la citoyenneté d'honneur. Une exposition retraçant le parcours de chacune d'entre-elle sera installée sur les grilles de l'Hôtel de ville. La municipalité souhaite ainsi "sensibiliser les Lyonnais et les Lyonnaises aux obstacles qui contreviennent à l’État de droit". Pour ce faire, des experts et grands témoins issus des quatre coins du monde seront présents.

"Ces échanges sont nécessaires afin de se familiariser, voire de s’engager, en pleine conscience face aux enjeux de notre siècle" Ville de Lyon

L'ouverture de la journée sera assurée par Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire déléguée aux relations, à la coopération et à la solidarité internationales. Suivront ensuite deux tables-rondes sur l'anniversaire de la DUDH et les solutions et contre-pouvoirs pour protéger l'État de droit. Des échanges que la ville juge "nécessaires afin de se familiariser, voire de s’engager, en pleine conscience face aux enjeux de notre siècle". L'Hôtel de ville accueillera également deux conférences sur la thématique de cette année. Les détails de l'évènement et le lien d'inscription sont sur le site de la ville.

