14 juillet à Lyon : tout savoir sur ce week-end de festivités

Les feux d'artifices à Lyon, où aller, comment y aller, on fait le tour des infos pratiques pour ce week-end haut en couleurs.

Il est vite difficile de ne pas se perdre dans la ville, de ne pas être pris dans les bouchons, chercher un endroit d'où observer ces spectacles incontournables du 14 juillet que sont les feux d'artifices. On fait le tour des infos pratiques pour profiter au mieux de ces spectacles hauts en couleurs dans la Métropole de Lyon.

"Les feux olympiques"

Petit clin d'oeil aux Jeux Olympiques de Paris 2024, cette année, la prestation du feu d'artifice à Lyon sera réalisée par la société Etienne Lacroix-Ruggieri, pionnière dans le domaine du développement d’une offre de produits et spectacles d’artifices plus écologiques. Le spectacle "les feux olympiques" se compose de 18 séquences et 4 bouquets finaux, et se déploiera dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière. Il y aura 3 points de tirs : le parking du

Conservatoire Régional, le Parc des Hauteurs, et le Jardin du Rosaire, tous trois situés dans le 5e arrondissement de Lyon. Le spectacle pyrotechnique débutera à 22h30, et durera au total 20 minutes.

Plusieurs zones fermées

Il faudra bien anticiper les déplacements ce week-end, voici les informations à ne pas manquer. Suite à la fermeture de la rue Grenette à la circulation, le périmètre du 14 juillet est étendu au nord sur les quais de Saône de 19 heures à minuit. Afin de traverser la Presqu’ile, les automobilistes devront emprunter le tunnel de la Croix Rousse, le plateau de la Croix-Rousse ou le Pont Kitchener. La ville précise également dans un communiqué que "les sorties et entrées des parkings privés ou publics seront interdits aux horaires indiqués".

Il faudra aussi prendre garde aux différentes zones qui ne seront pas accessibles à certains horaires :

ZONE BLEUE : Sur la colline de Fourvière, la circulation automobile sera interdite de 19h à 00h00. Pour des questions de sécurité, accès piéton interdit de 20h à minuit.

ZONE JAUNE : Sur les secteurs Saint-Jean et Presqu’ile (hors place Bellecour), la circulation automobile sera interdite de 19h à minuit

ZONE VERTE : Place Bellecour, la circulation automobile sera interdite de 08h00 à 14h30 et de 19h à minuit

Des vues imprenables

Si vous voulez éviter de vous retrouver dans un bain de foule, Lyon a la chance de posséder des endroits en hauteur, avec des points de vue imprenables sur le spectacle qui se déroulera.

Les trois feux d’artifice depuis la rue de la Navarre

Ici, vous n’observerez pas qu’un feu d’artifice, mais trois ! Située à La Mulatière, la rue de la Navarre offre une vue imprenable sur Fourvière et la Part-Dieu, la pointe de la Presqu’île à vos pieds. Avec sa vue qui domine le Grand Lyon, vous pourrez également apercevoir les feux de Saint-Fons, de Bron et d’autres villes alentours. Transports : Métro B ; Bus 15 ; Bus 6 : Bus 8 ; Bus C10 ; Bus C7 ; Bus 63 ; Bus 120.

Les berges du Rhône

Comment parler du 14 juillet sans mentionner les incontournables berges du Rhône pour contempler le feux d’artifice. Meilleur spot pour retrouver ses amis, cet endroit est prisé par les touristes et les Lyonnais. Et si la foule est trop dense, essayez le pont de la Guillotière juste à côté. Transports : Métro B ; Bus 34 ; Bus 60 ; Bus C7 ; Bus 120 ; Bus 63.

La place Rouville

Équipée de ses petits bancs, la place Rouville surplombe la basilique et les toits ocres des habitations croixroussiennes, elle est un endroit parfait pour prendre de la hauteur et rester éloigné du centre. Transports : Métro A, C ; Bus 40 ; Bus C13 ; Bus C14 ; Bus C3 ; Bus S1. À pied : 11 minutes de marche à partir de Hôtel de Ville.

Le Jardin des Chartreux

Si vous avez envie de vous mettre au vert, le Jardin des Chartreux est une des meilleures options. À deux pas de la place Rouville, ce spot offre une vue magistrale sur l’Opéra, la Part-Dieu, les quais de Saône et, bien sûr, la Basilique. Transports : Métro B ; Tram 6 ; Bus 34 ; Bus 64 ; Bus BR60 ; Bus C7. À pied : 17 minutes de marche à partir de Hôtel de Ville.

La pointe de la Confluence

Si vous recherchez de la tranquillité loin de l’agitation de la ville, la pointe de la Confluence est l’endroit parfait. Elle offre un cadre magnifique sur le musée des Confluences et le pont Raymond-Barre. Transports : Tram 1 ; Bus 15.

Les feux d'artifices dans la Métropole

De nombreux spectacles de feux d'artifices sont également prévus dans diverses communes, on fait le tour des différents endroits où les observer :

Le 13 juillet :

Caluire-et-Cuire : 22 heures, Esplanade Bernard Roger-Dalbert, Hôtel de Ville

Décines-Charpieu : 22h45, Parc Urbain Raymond Troussier

Irigny : 22h30, parc de Champvillard

Meyzieu : 22h30, promenade d'Herbens, 1 rue Victor Hugo

Saint-Priest : 23h, parc du Château

Tassin-la-Demi-Lune : 22h45, parvis de l'Hôtel de Ville

Vaulx-en-Velin : 22h45, parking du supermarché aux puces, 2 rue Tita Coïs

Vénissieux : 22h30, stade Laurent Gérin

Oullins-Pierre-Bénite : 22h30, clairière du parc Chabrières

Le 14 juillet :

Bron : 14 juillet, 22h30, place de la Liberté

