Bus, métro... Le réseau TCL s'adapte pour le 14 juillet à Lyon

Alors que ce dimanche se tiendront les traditionnels feux d’artifice et défilé du 14 juillet, les transports en commun lyonnais adaptent et renforcent le réseau TCL.

Ce dimanche se dérouleront les traditionnelles festivités du 14 juillet et, à cette occasion, les transports en commun lyonnais (TCL) adaptent le réseau des lignes de métro et de bus. Comme chaque année, le défilé se déroulera sur la Presqu’île et les feux d’artifice seront tirés depuis la colline de Fourvière, générant ainsi beaucoup de circulation. "Pour des raisons de sécurité", le funiculaire Fourvière (F2) sera fermé dès 20 heures, indique le Sytral, l’autorité organisatrice des TCL, dans un communiqué ce mercredi. Les quatre lignes de métro seront quant à elles renforcées en soirée.

Plusieurs lignes de bus impactées

En revanche, de nombreuses lignes de bus vont être perturbées. Dès 7 heures du matin et jusqu’à la fin du défilé plusieurs lignes seront déviées ou effectueront un terminus exceptionnel.

C9 : Terminus exceptionnel à Saxe Préfecture et Saxe Bonnel

C10 : Terminus exceptionnel à Perrache

C12 : Terminus exceptionnel à Jean Macé

C20 : Terminus exceptionnel à Quai Tilsitt

15 : Terminus exceptionnel à Perrache

Et à partir de 18 heures, d’autres lignes de bus seront également impactées.

C3 : Terminus exceptionnel à Saxe Lafayette

C5 : Terminus exceptionnel à Hôtel de Ville Louis Pradel

C9 : Terminus exceptionnel à Saxe Préfecture et Saxe Bonnel

C13 : La ligne circulera en 2 parties. De Montessuy Gutenberg à Cuire, puis de Saxe Lafayette à Grange Blanche.

C14 : Terminus exceptionnel à Gare de Vaise

C18 : Terminus exceptionnel à CroixRousse

C20 : Terminus exceptionnel à Perrache

15 : Terminus exceptionnel à Perrache

19 : Terminus exceptionnel à Gorge de Loup

31 : Terminus exceptionnel à Gare de Vaise

35 : Terminus exceptionnels à Jean Macé et Jean Macé Chevreul

40 : Terminus exceptionnel à Gare de Vaise

9 : Terminus exceptionnel à Hôtel de Ville Louis Pradel

S1: Ne circulera pas

S6 : Ne circulera pas

Plus d’informations sur le site des TCL.