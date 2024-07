Face à la hausse des températures et dans le cadre de son Plan Climat, la municipalité déploie 14 actions pour aider les Lyonnais à vivre en ville cet été.

Les épisodes de fortes chaleurs sont de plus en plus fréquents à Lyon. Depuis 2010, plus de 70 jours de canicule ont ainsi été enregistrés, survenant désormais entre mai et septembre. Le record de chaleur absolu a même été atteint le 24 août dernier à 41,4 degrés. Un phénomène qui devrait s'intensifier dans les années à venir.

La Ville de Lyon a donc lancé son Plan Climat, renforcé en 2023, afin de réduire les conséquences sur la population. Cela passe notamment par la réduction des gaz à effets de serre et l'adaptation du territoire. La mairie tente par exemple de végétaliser Lyon, rénover le bâti et apaiser les mobilités.

14 actions pour affronter la canicule

Pour faciliter la vie en ville cet été, la Ville déploie 14 actions devant aider à mieux vivre la canicule. Une concertation publique a en effet été lancée en amont de l'été pour connaître l'impact des fortes chaleurs sur la vie des Lyonnais. La municipalité maintien donc son numéro d'information gratuit de mi-juin à septembre. Les habitants peuvent ainsi composer le 04 72 10 36 26 pour s'informer sur les gestes et solutions à adopter. Les 3e et 7e arrondissements de Lyon mettent également en place des appels téléphoniques et visites à domicile pour retraités. Des jeunes se portent ensuite volontaires pour leur tenir compagnie afin d'éviter l'isolement.

Lire aussi : La Métropole de Lyon lance la "tournée fraîcheur" pour informer sur la canicule

La Ville s'engage également à offrir des lieux de fraîcheur aux habitants. Ceux ci peuvent profiter de 743 lieux répartis sur le territoire, mais aussi des musées des Beaux-Arts et Gadagne, accessibles gratuitement pendant la canicule. Les familles les plus modestes ont même la possibilité de se faire offrir des places de cinéma par leur mairie. En cas de vigilance orange ou rouge, les parcs de Gerland et Blandan resteront ouverts jusqu'à minuit. De même pour le parc de la Tête d'Or jusqu'à 23h30. Il est d'ailleurs possible dans ces cas-là de dormir à la belle étoile au parc Blandan.

D'autres petites mesures sont aussi mises en places comme l'ouverture renforcée des piscines et l'accès à l'eau dans l'espace public. De plus, la Ville de Lyon a installé des ombrières à différents endroits et lutte contre la prolifération des moustiques.

Lire aussi : Moustique tigre dans le Rhône: 261 nouvelles communes colonisées