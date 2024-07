Idées lecture : les nouvelles œuvres des auteurs lyonnais

Olivier Barde-Cabuçon, Gérard Coquet, Amos Frappa, ces auteurs lyonnais ont publié cette année des livres qui devraient vous captiver durant vos vacances.

La littérature lyonnaise est riche de nombreux écrivains et écrivaines. Cette année encore, plusieurs d'entre eux ont publié de nouveaux ouvrages à lire cet été.

"Les Sept Vies du Moine" d'Olivier Barde-Cabuçon

Une enquête qui offre comme décors le Lyon du 18ᵉ siècle, entre la rue Saint-Jean et le quartier des Terreaux. Dans cette nouvelle enquête du "commissaire aux morts étranges", une série de meurtres énigmatiques touchent la ville. Tout commence avec la découverte d'un cadavre dans un monastère, un lieu paisible et retiré. Derrière ses murs austères, un moine énigmatique et des secrets enfouis rendent le récit particulièrement captivant.

La Triade Irlandaise - Tome 1 : Aughrus Point par Gérard Coquet

Gérard Coquet est un local, pourtant sa passion pour l'Irlande et toutes ses merveilles n'est plus à démontrer. "Aughrus Point", premier roman de la série Triade Irlandaise, est un polar imbibé de folklore, de mythologie et d'histoire. Le récit commence avec la découverte d'un corps, sur une plage d'Aughrus Point. Le début d'une série de crimes qui semblent être reliés à d'anciens secrets irlandais et à une mystérieuse triade.

Edmond Locard, le fondateur de la police scientifique par Amos Frappa

Amos Frappa est un historien rattaché au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales. À travers plusieurs ouvrages, il a déjà raconté l'histoire du médecin lyonnais Edmond Locard (1877-1966), pionnier de la police scientifique. À travers cet ouvrage illustré par Jean-Louis Thouard, l'histoire de ce grand personnage lyonnais et son destin tragique est racontée. Une enquête historique soutenue par le service national de police scientifique (SNPS).