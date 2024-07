Week-end du 14 juillet : les routes seront chargées en Auvergne-Rhône-Alpes

Les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes seront chargées dans les deux sens de circulation pour ce week-end du 14 juillet.

Alors que les Français s’apprêtent à célébrer le 14 juillet ce dimanche, la circulation s’annonce d’ores et déjà chargée pour ce week-end. En Auvergne-Rhône-Alpes, Bison futé conseille d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille ce vendredi 12 juillet de 16 heures à 22 heures dans le sens des départs.

Circulation difficile sur l’autoroute A7

Mais c’est bien samedi que la situation sera le plus compliquée. Avec une circulation annoncée comme très difficile, Bison futé conseille aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 10 heures à 16 heures. La circulation sur la nationale N85 entre Grenoble et Gap sera également difficile entre 10 heures et 15 heures. Le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie sera également à éviter entre 10 heures et 17 heures.

Dimanche 14 juillet, la situation s’apaisera quelque peu. La circulation s’annonce toutefois dense dans le sens des départs entre Lyon et Orange de 15 heures à 17 heures. Du côté du tunnel du Mont-Blanc, la zone est à éviter entre 9 heures et 16 heures.