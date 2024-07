Pour l'été, que faire avec les enfants ?

Pas toujours facile d'occuper les enfants l'été. Wecandoo a recensé plusieurs activités artisanales pour divertir nos bambins.

Lyon Capitale a sélectionné quelques activités manuelles et pédagogiques proposées sur Wecandoo (plateforme qui met en relations les artisans et le grand public) de faire pour occuper vos enfants pendant la période estivale. C'est le moment de sauter sur l'occasion.

Pour des artistes et artisans en herbe

Au cours des trois heures d'atelier, parents et enfants pourront découvrir le modelage et la peinture en créant leur propre figurine animale. Après avoir dessiné leur motif, chacun tentera de modeler le fruit de leur imagination avec de la pâte d'argile. En guise de souvenir de ce moment passé en famille, vous pourrez repartir avec votre œuvre.

Dans le même genre, Émeline et Virginie proposent un atelier solo enfant, pour créer une ceinture en cuir. Nos chérubins pourront découvrir le cuir, apprendre à le découper avec des outils spécifiques. Ils assembleront les pièces entre elles, poseront des rivets, avant de finir avec la boucle. Toujours, ils pourront repartir avec cet accessoire indispensable de nos garde-robes.

Délices et compagnie

Le miel est un incontournable de nos cuisines et les abeilles ouvrent leur monde à un atelier duo parent/enfant. L'apicultrice Estelle vous introduira aux bases de l'apiculture et à l'art de produire du miel dans la ferme mellifique. Elle présentera aux plus curieux l'apithérapie avec la récolte du pollen, montrera les bienfaits de la propolis ou de la gelée royale. Évidemment, une dégustation est d'ordre : bière, limonade, sirop et miels. Un paradis culinaire doux et fin qui s'annonce.

Et pour ceux qui n'en auraient pas assez, un périple au pays des cookies est prévu. Des ateliers de cuisine vous sont proposés, en compagnie d'Amandine, qui donnera ses meilleures astuces pour minimiser les déchets en cuisine. Elle présentera par la même occasion la farine éco-responsable Superwaste. L'atelier se conclura par une dégustation des biscuits que vous aurez concoctés.