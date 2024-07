Nuits de Fourvière : Dylan power !

Chan Marshall alias Cat Power, habituée des reprises, s'attaque au cultissime concert de Bob Dylan de 1966 au Royal Albert Hall…

Bon, on ne va pas se mentir, comme disent les jeunes et les managers : la dernière fois qu’on a vu Cat Power s’adonner à un exercice de reprises sur scène (en suite de son album The Covers Record), on s’est débattu pendant deux heures dans les griffes de l’ennui (c’était à la Cigale en 2005).

Bon, on est prêt à endosser une partie de la responsabilité. D’autant que lorsqu’on nous annonce Chan Marshall pour une redite du cultissime concert de Bob Dylan de 1966 au Royal Albert Hall (sauf que là c’est à Fourvière), on a encore envie d’y aller en courant, comme saisi d’une terrible curiosité mêlée de la terreur de rater quelque chose. Et puis bon, les chansons sont quand même nobélisées.

Cat Power sings Dylan ’66 –Le 11 juillet au théâtre antique de Fourvière.