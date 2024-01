À Lyon, le restaurant Orsi finalement repris par Epicure investissement

Depuis plusieurs mois les rumeurs vont bon train concernant la reprise du restaurant historique de Pierre Orsi, qui sera finalement racheté par la société d’investissement Epicure investissement.

Surveillée depuis plusieurs mois par la presse locale telle une casserole de lait sur le feu, c’est peu dire que le feuilleton de la vente du restaurant de Pierre Orsi a fait couler de l’encre. Au fil des semaines, des dizaines d'articles ont été publiés sur le possible repreneur, l’ancien chef étoilé et meilleur ouvrier de France distillant au compte-gouttes des informations.

"Ils veulent faire un gastro’"

De quoi faire grossir la rumeur, jusqu’à contraindre plusieurs gros groupes de la restauration, à l’instar de Mc Donald’s ou encore de Paris Society, à publier des démentis. La fumée blanche est finalement apparue ce jeudi 11 janvier sur le site de Lyon People. Déjà évoqué par le passé, c’est finalement le nom de la société d’investissement Epicure investissement qui est sorti du chapeau.

Joint par téléphone à la mi-journée, l’ancien disciple de Paul Bocuse confirme avoir "signé un compromis" avec ce "gros groupe parisien". "Ils rachètent l’immeuble, ils vont garder le nom Orsi et le restaurant. Ils veulent faire un gastro’" glisse le chef qui officie désormais dans le bâtiment attenant au restaurant Le Cazenove.

La vente espérée pour le mois d'avril

Pas question toutefois pour lui de s’étendre sur le sujet, alors qu’il attend encore le chèque de la vente et que la procédure est toujours en cours. Le restaurateur de 85 ans se dit toutefois "confiant" sur l’issue de la vente et "espère bien" que tout sera terminé au mois d’avril. Soit un an après la fermeture de son restaurant par Pierre Orsi.

Epicure investissement ne confirme pas

Contactée ce jeudi, la direction régionale d'Epicure investissement n'a pas souhaité confirmer ni commenter cette information, jugeant qu'il était trop tôt pour évoquer le sujet. Laissant encore planer le doute sur cette transaction.

Propriétaire notamment du Resto Halle, au coeur des Halles de Lyon-Paul Bocuse, Epicure investissement n'est pas un illustre inconnu dans le paysage lyonnais. Créée en 2018 par Julien Bernard et dirigé par Garence Schelcher, le groupe spécialisé dans les investissements dédiés à la gastronomie et à l'hôtellerie haut de gamme, s'est taillé une belle place dans le milieu en France.

Un chèque à sept zéros ?

Depuis 2018, Epicure investissement a ainsi monté à Sète un restaurant gastronomique, The Marcel, distingué d'une étoile au guide Michelin avec le chef Denis Martin, et un hôtel. En 2022, la société a ouvert trois établissements au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, dont Les tables et la Cave de la Cité. Avant d'acquérir à Lyon le Resto Halle et de faire revivre au coeur des Halles de Toulouse Le Louchebem, un établissement incontournable de la ville de Haute-Garonne pour les amoureux de viande.

Pour le moment le montant du chèque déboursé par Epicure Investissment pour acquérir le restaurant de Pierre Orsi n'a pas été dévoilé, mais il pourrait dépasser les sept zéros. Comme nous l'écrivions il y a quelque temps, Tabata et Ludovic Mey (Les Apothicaires, Food Traboule) seraient allés jusqu'à faire une proposition comprise entre 7 et 8 millions d'euros.

