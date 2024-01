La Cité internationale de la Gastronomie de Lyon présentera au public sa nouvelle exposition intitulée "Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin" le 16 février 2024.

Alors que la Cité Internationale de la Gastronomie accueillera le RHEVE Festival du 7 au 10 février prochains, le musée inaugurera dans la foulée sa nouvelle exposition "Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin" le 16 février 2024.

Un voyage "immersif" dans l'intestin

Après l'exposition "Banquet" qui a rassemblé environ 60 000 visiteurs depuis le 21 octobre 2022, le musée s'apprête à inaugurer une nouvelle exposition. Cette fois-ci, la Cité internationale de la Gastronomie propose au public un voyage "pédagogique" et "immersif" dans le corps humain afin de découvrir tous les secrets de notre "deuxième cerveau", l'intestin.

Avec cette exposition, la Cité internationale de la Gastronomie souhaite mettre l'accent sur le fonctionnement du corps humain et sur la santé. Inspirée du livre de Giulia et Jill Enders, "Le Charmes discret de l'intestin", les visiteurs connaitront bientôt tous les secrets du microbiote, plus communément appelé la flore intestinale.

"(...) Nous sommes ravis d’accueillir cette exposition scientifique et ludique qui revient sur l’importance d’une bonne alimentation au quotidien sur notre santé", déclare dans un communiqué Jérémy Camus, le vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l'alimentation. Visible jusqu'au 30 juin 2024, l'exposition aura pour premier défi de continuer à attirer les visiteurs au sein de la Cité, qui peine à se faire une place face à sa grande soeur de Dijon, qui a récemment accueilli 840 000 visiteurs en moins d’un an.

