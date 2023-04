La cheffe Tabata Mey ferme son restaurant étoilé à Lyon

Près de sept ans après son ouverture, le restaurant Les Apothicaires étoilé depuis 2020 fermera ses portes vendredi 28 avril. Ses chefs Tabata et Ludovic Mey ont un nouveau projet.

Surprise ce lundi 24 avril dans le petit écosystème de la gastronomie lyonnaise. L’une de ses représentantes les plus populaire a décidé de fermer son établissement sans crier gare. Vendredi 28 avril, après leur service du soir, Tabata et Ludovic Mey baisseront pour la dernière fois le rideau de leur restaurant Les Apothicaires, installé rue de Sèze dans le 6e arrondissement de Lyon.

À nos confrères de Tribune de Lyon, qui ont éventé l’information lors d’une interview publiée ce lundi matin, Ludovic Mey confie que l’idée de fermer le restaurant a germé dans son esprit et celui de son épouse dès la fin de l’année 2021. Dans un communiqué publié dans la foulée, les deux chefs expliquent qu’une page "se tourne pour écrire un nouveau chapitre d’un joli conte d’Apothicaires".

Un nouveau projet dans les valises

Ouvert en 2016 et auréolé d’une étoile au Guide Michelin depuis 2020, à terme Les Apothicaires devrait être remplacé par un nouvel établissement plus grand et encore plus fin. Le couple aurait déjà trouvé un acheteur pour les locaux qu’il occupe actuellement et cherche donc un nouveau point de chute pour "proposer une expérience encore plus riche en émotions dans un nouvel écrin qui correspondrait mieux à nos attentes, prendre le temps de trouver de nouvelles inspirations. L’histoire ne fait que commencer…".