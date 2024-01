A Lyon, Orsi, repris par le groupe Bertrand ?

Ce sera un "grand groupe parisien". Le bruit court en marmite que "le Bernard Arnault de la restauration"(Burger King, Hippopotamus...) pourrait être sur le gril.

Comme disait l'académicien Jean-François Revel, "la rumeur est le plus vieux media du monde".

A Lyon, celle qui a alimenté le Landerneau culinaire en 2023 - et qui se poursuit encore pour quelques jours - est sans aucun doute la reprise du restaurant de Pierre Orsi. Le Meilleur ouvrier de France disciple de Paul Bocuse, surnommé par ses pairs "le vieux sage du Lyon gourmand" et auréolé de deux étoiles au début des années 80, avait tiré sa révérence en avril dernier, après 48 ans de bons et d'aloyaux services.

Et mis en vente son restaurant de la place Kléber (6e) au plus offrant, un petit bijou de style néo-classique, en pierres de taille, de 1 500 m2 (avec une roseraie dissimulée) construit fin XVIIIe par Jean-Antoine Morand.

Une vente à plusieurs millions d'euros

Des dizaines d'articles ont été publiés sur le possible repreneur. Alain Ducasse av visité les lieux, l'homme d'affaires lyonnais Jean-Claude Lavorel (Lavorel Hotels), récemment condamné pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis par le parquet national financier, av un temps été intéressé, Epicure Investissement, société d’investissement dédiée à la gastronomie et à l'hôtellerie haut de gamme (propriétaire notamment de Resto Halle, au coeur des Halles de Lyon-Paul Bocuse) s'est penché sur le dossier, Fabien Chalard (ex-Léon de Lyon et aujourd'hui Le Pas Sage) a eu des vues sur le restaurant, Tabata et Ludovic Mey (Les Apothicaires, Food Traboule) ont même fait une proposition entre 7 et 8 millions d'euros. Et Takao Takano (deux étoiles Michelin, rue Malesherbes, dans le 6e) se serait bien vu en exploitant du restaurant.

Dernier canard en date, le groupe Paris Society (racheté à 100% par Accor en décembre dernier pour 330 millions d’euros fin 2022) qui a récemment ouvert aux Brotteaux le restaurant Coco (la critique ici). Le groupe aux 225 millions d’euros de chiffre d’affaires, 3 000 collaborateurs, 24 restaurants, 15 clubs, 3 guinguettes, 2 hôtels et une vingtaine de lieux d’évènementiel, a démenti.

Rien ne filtre. Les rares personnes mises dans la confidence ne pipent mot.

Un "grand groupe parisien" selon Orsi

Et si c'était le groupe Bertrand ? Au Progrès, fin décembre, le chef de 85 ans Pierre Orsi avait déclaré avoir signé "un compromis avec un grand groupe", ajoutant que que le nom Orsi serait gardé.

Premier groupe français indépendant de restauration et d'hôtellerie. A Paris, le groupe côté en bourse est déjà propriétaire d'Angelina et de la brasserie Lipp, des enseignes Burger King, Café Leffe, Au Bureau, Hippopotamus, Léon, Volfoni qui doit remplacer Pizza Pino, Pitaya, Itsu.

Le groupe Bertrand, c'est 1 100 restaurants, 42 000 collaborateurs, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires (sous enseignes).

Comme nous l'avait confié en avril dernier le "vieux sage du Lyon gourmand", dans l'émission quotidienne de Lyon Capitale, "6 minutes chrono", "il n'y a que le chèque qui compte"... qui pourrait facilement dépasser les sep zéros.

Réponse attendue dans la courant du mois. Affaire à suivre...