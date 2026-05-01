Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

La Villa Gillet, institution culturelle lyonnaise dédiée aux écritures contemporaines, s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Le lieu, situé à la Croix-Rousse, va fermer temporairement pour une importante rénovation, tout en maintenant sa programmation hors les murs. Un chantier d’envergure financé par la Ville de Lyon, qui vise à moderniser le site.

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Une rénovation pour mieux accueillir auteurs et publics

La Villa Gillet, installée dans le parc de la Cerisaie, est depuis 1989 un espace de rencontres entre écrivains et publics. Lectures, débats, ateliers ou performances rythment habituellement la vie de ce lieu unique en France. Mais le bâtiment, devenu vieillissant, nécessite aujourd’hui une remise à niveau.

"L'objectif est d'abord de mieux accueillir les publics et les performances littéraires que nous organisons", explique Lucie Campos. La rénovation portera notamment sur le théâtre, ancienne salle de bal, qui sera restauré dans le respect de son architecture d’origine datant de 1913.

Autre enjeu : renforcer les espaces de travail pour les auteurs. " Une maison des écritures est aussi une maison pour les écrivains : il est important de leur offrir des espaces d'écriture et de création ", souligne la directrice. Si la Villa ne propose pas d’hébergement, elle accueille régulièrement des écrivains en résidence, pour des durées allant de quelques jours à deux mois.

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Une programmation maintenue hors les murs

Malgré la fermeture du bâtiment pendant environ un an, la Villa Gillet poursuivra ses activités dans toute la métropole et au-delà. " Cette année, nous serons partout sauf dans le bâtiment de la Villa Gillet ", précise Lucie Campos. Des événements auront lieu notamment à Villeurbanne, à la Bibliothèque municipale de Lyon ou encore dans plusieurs villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le calendrier reste marqué par deux temps forts : le festival Mode d’emploi à l’automne et Littérature Live au printemps. Ce dernier, qui se tient en mai, interroge cette année le rôle de la littérature face aux crises contemporaines. " Que pouvons-nous écrire ? Que pouvons-nous raconter ? (...) Et que peut la littérature aujourd’hui ? ", résume Lucie Campos, évoquant une programmation internationale réunissant plus de 80 auteurs.

Plus de détails dans la vidéo :

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La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'une institution lyonnaise, la Villa Gillet, qui est un pôle culturel dédié à la pensée, à l'écriture et aux écrivains. Pour en parler, nous invitons aujourd'hui Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet.

Bonjour Lucie Campos, merci d'être venue sur notre plateau. Alors, on vous reçoit parce que la Villa Gillet va fermer temporairement pour des travaux. Mais avant de rentrer dans le détail de ce chantier, précisons que la programmation continue. Peut-être rappeler aux Lyonnais qui ne connaîtraient pas la Villa Gillet : qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y voit habituellement lorsqu'elle est ouverte ?

Merci de me recevoir. La Villa Gillet, c'est d'abord une maison des écritures contemporaines. C'est une maison située à Lyon, dans le quatrième arrondissement, à la Croix-Rousse, dans un parc qui s'appelle le parc de la Cerisaie, ancien jardin de la famille Gillet. La maison Gillet est devenue en 1989 la Villa Gillet, un lieu dédié aux écrivains et à la littérature contemporaine.

Qu'est-ce qui s'y passe habituellement ? Des lectures, des rencontres avec les écrivains, des ateliers d'écriture, des performances, autour de l'idée qu'il faut des lieux pour rencontrer l'écrivain vivant d'aujourd'hui, l'écouter, le voir, lui poser des questions et débattre.

Un lieu de rencontre, assez unique à Lyon, mais même en France. Il n'y a pas des dizaines de lieux dédiés à l'écriture et aux écrivains comme celui-ci. C'est aussi une résidence, je crois. Des travaux vont être engagés, financés par la Ville de Lyon à hauteur de 3,15 millions d'euros, pour améliorer les performances énergétiques, l'accessibilité et rénover le bâtiment de manière générale. Concrètement, est-ce que tout va changer ? Qu'est-ce qui sera différent après ces travaux ?

Pour ceux qui connaissent la villa, c'est un lieu qui n'est pas très grand, mais qui possède de magnifiques salons donnant sur le parc, ainsi qu’un petit théâtre au rez-de-chaussée du bâtiment. Le théâtre, qui était anciennement une salle de bal, sera rénové dans l'esprit patrimonial de 1913, date de la construction de la maison.

L'objectif est d'abord de mieux accueillir les publics et les performances littéraires que nous organisons. Le deuxième axe de la rénovation concerne le deuxième étage, où nous développons davantage d'espaces de travail pour les écrivains. Une maison des écritures est aussi une maison pour les écrivains : il est important de leur offrir des espaces d'écriture et de création.

Je précise que nous n'avons pas de chambres à la Villa Gillet : ce sont uniquement des espaces de travail, dans un lieu inspirant qui accueille depuis 1989 des écrivains du monde entier au moment de leur publication en France. Beaucoup d’écrivains souhaitent venir en résidence pour bénéficier d’un temps de travail et d’écriture.

Cela me fait penser : combien de temps restent les écrivains lorsqu'ils viennent à la Villa Gillet ? Est-ce une semaine, deux semaines, un an ? Est-ce libre ?

Tout dépend du projet et du besoin. Un an, c’est beaucoup. Parfois, quelques jours suffisent pour un temps de travail défini : accès à un espace, possibilité d’inviter des partenaires pour préparer un projet. Certaines résidences durent trois jours ; un an, jamais. Cela peut aller jusqu’à un ou deux mois, selon le type de projet.

Très bien. C'est donc un lieu d'émulation, d'échanges entre différentes cultures, dédié à la création littéraire. Dans cette dynamique, un grand rendez-vous arrive à la mi-mai : du 18 au 29 mai se tient le Festival international de littérature de Lyon, appelé aussi Littérature Live. Cette année, il n’y a pas de thématique clairement définie, mais on perçoit une réflexion autour du pouvoir de l’art et de la littérature en lisant votre programme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce une référence à Dostoïevski, en filigrane ?

C’est un festival qui suit l’actualité éditoriale et qui propose, en une dizaine de jours, un concentré de ce qui s’écrit et se pense aujourd’hui. Et ce qui s’écrit et se pense aujourd’hui tourne beaucoup autour de cette question : que pouvons-nous écrire ? Que pouvons-nous raconter ? Quels sont les récits d’aujourd’hui, face à un monde de plus en plus difficile politiquement et socialement ? Et que peut la littérature aujourd’hui ?

Pendant une dizaine de jours, nous proposons un grand entretien par jour avec des écrivains venus de France et de l’étranger. Natasha Appanah, qui a reçu le prix Femina en début d’année, ouvrira le festival. Nous accueillons aussi des auteurs d’Irlande, de Tchéquie — Radka Denemarková, grande écrivaine tchèque — mais aussi de Palestine et de nombreux autres pays. Tous viennent répondre à cette question : que peut la littérature aujourd’hui ?

J’invite vraiment nos auditeurs à aller sur le site de la Villa Gillet. Il y a plus de 80 intervenants, c’est très riche, avec une grande densité et des conférences passionnantes autour de cette thématique. On arrive à la fin de l’émission, j’ai une dernière question. Le bâtiment va fermer pendant environ un an. La Villa Gillet s’exporte donc hors les murs. Où pourra-t-on vous retrouver à partir de la rentrée 2026 ? Quels sont les grands événements à retenir ?

Déjà, il faut retenir nos deux festivals : Mode d’emploi, le festival des idées, la troisième semaine de novembre ; et Littérature Live, le festival des imaginaires et des écrivains du monde, la troisième semaine de mai 2027.

Nous proposerons aussi une quinzaine de dates sur tout le territoire, au-delà de Lyon. Nous irons notamment à Villeurbanne, au Théâtre national populaire, à la Bibliothèque municipale de Lyon, à la Part-Dieu, et dans d’autres lieux avec lesquels nous travaillons déjà. Cette année, nous serons partout sauf dans le bâtiment de la Villa Gillet.

C’est vrai que vous vous exportez : on pourra retrouver le festival Littérature Live dans différentes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme Neuville-sur-Saône, Valence et Roanne.

Roanne, Vienne, la librairie Les Lucioles, Grenoble, la librairie Le Square.

Voilà, c’est donc très vaste. Vous pouvez tout retrouver sur le site de la Villa Gillet et sur celui de Lyon Capitale. Merci d’avoir suivi cette émission, merci d’être venue sur notre plateau. Plus d’actualités culturelles sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.

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