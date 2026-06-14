Street Food Festival : les Lyonnais au rendez-vous pour la 10e édition

La 10e édition du Lyon Street Food Festival se clôturera ce dimanche soir aux Grandes Locos de la Mulatière, où les Lyonnais se sont déplacés en masse pendant quatre jours.

Un rendez-vous incontournable de la gastronomie lyonnaise. Depuis ce jeudi 11 juin, les locaux et touristes affluent en masse pour découvrir des plats venus du monde entier. Les Flandres avec ses inimitables croquettes au chicon (comprenez l'endive), l'Amérique Latine et ses quesadillas, ses tacos, ses ceviches et ses toastadas de thon, l'Italie et ses Spritz et ses arancini... Il y en a pour tous les goûts.

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Le stand Amérique Latine au Street Food Festival. Crédits : Louise Ginies

Le stand Flandres au Street Food Festival. Crédits : Louise Ginies

Le stand Italie au Street Food Festival. Crédits : Louise Ginies

Mais l'international n'était pas seulement mis à l'honneur : la France et sa "vallée de la gastronomie" ont occupé les rangs de la Halle 1 des Grandes Locos, à la Mulatière. Avec des grands classiques revisités, tels que la salade César en sandwich ou de la volaille fermière en burger.

Plusieurs chefs français étaient présents aux Grandes Locos ce dimanche. Crédits : Louise Ginies

Quelques exemples de portions à grignoter. Crédits : Louise Ginies

Délices sucrés et salés

Mais qu'ont préféré les Lyonnais ? Cette année, tout ce qu'a goûté Danielle l'a conquise. Cette habitante de Mions (Rhône), venue avec sa fille et son mari, est une habituée du Lyon Street Food Festival. "Notre première fois c'était aux Usines Fagor-Brand et cette année c'était tout bon, c'était parfait", nous a-t-elle confié. "Il y a moins de monde, c'est très aéré, peut être parce que c'est dimanche", reconnaît-elle. Avec une petite préférence pour le sandwich brioché présenté au stand flamand.

Un avis partagé par Marie, venue avec son compagnon, son fils et son amie Patricia, croisée dans le hall des desserts au stand Mirabelle Pâtisserie, qu'elle suit sur Instagram et qu'elle a voulu venir découvrir. Pour sa toute première venue au Street Food Festival, cette habitante du 3e arrondissement de Lyon est agréablement surprise tant par les proportions des plats proposés que par les prix. "Ça paraît petit mais en fait on est pas déçus", déclare-t-elle. Le mari de Danielle est moins d'accord. "Ça fait vite cher", admet-il.

D'abord vide, le "Sugar Circus" s'est progressivement rempli au fur et à mesure de la pause déjeuner. Crédits : Louise Ginies

Autre petit bémol : la nourriture pour les tout petits. "Mon fils a trois ans, et les plats ne sont pas encore totalement adaptés, regrette Marie. À part les sandwichs et les frites, c'est des mélanges compliqués pour les enfants, même s'ils disent partout "kids friendly", ce n'est pas vraiment le cas pour les tout petits."

Animations et ateliers

Si on ne connaît pas encore les chiffres de la participation, une autre Lyonnaise habituée du festival depuis quelques années constate, elle, une augmentation du nombre de participants d'années en années. Et à raison : les nombreux ateliers proposés sur le festival affichaient tous complets, des ateliers cafés proposés par Loutsa aux ateliers biérologie proposés par la brasserie Météor ou encore l'atelier Planche Apéro de Naturellement flexitariens.

Pour les enfants, de nombreuses animations étaient proposés notamment un entraînement de catch où certains ont eu la chance de monter sur le ring en compagnie de vrais professionnels, ou un atelier paillettes pour garder une belle trace de cette journée ensoleillée.

Un stand de paillettes pour les petits et les plus grands.

Chaleur au rendez-vous

Alors que les fortes températures font progressivement leur grand retour, nombre de festivaliers avaient prévu les éventails, les chapeaux, la crème solaires et les bouteilles d'eau. De son côté, l'organisation du festival avait mis à destination de nombreuses fontaines à eau, ainsi que des brumisateurs, dans lesquels les petits pouvaient s'amuser et les plus grands se rafraîchir, afin d'éviter tout coup de chaleur et continuer à profiter de l'événement. Chaleur qui n'a d'ailleurs empêché personne de se régaler.