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Popcorn Labyrinthe

Un immense labyrinthe de maïs rouvre ses portes aux portes de Lyon cet été

  • par LR

    • À partir du 4 juillet, un labyrinthe géant de maïs accueillera les visiteurs à Neyron, dans l’Ain, aux portes de Lyon.

    Se perdre volontairement au milieu des champs : c’est l’expérience proposée dès le 4 juillet à Neyron, à quelques kilomètres de Lyon. Installé sur cinq hectares, le Pop Corn Labyrinthe reprend du service pour la saison estivale avec un parcours de près de cinq kilomètres au cœur du maïs.

    Pensée pour les familles, l’attraction ne se limite pas à une simple balade. Les visiteurs pourront relever des défis, résoudre des énigmes et participer à différentes animations tout au long du parcours. Des espaces de détente et de restauration seront également accessibles sur place.

    Ouvert jusqu’au 30 septembre, le site mise sur un tourisme de proximité et une découverte ludique du monde agricole. Les organisateurs espèrent attirer un large public en quête d’activités de plein air durant l’été.

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