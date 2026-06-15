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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 15 juin 2026, avec des températures qui atteindront les 30 degrés au meilleur de la journée.

    Le temps s'annonce radieux et estival pour débuter cette nouvelle semaine du mois de juin à Lyon. Le soleil s'imposera du matin au soir, sans qu'aucun nuage ne vienne le perturber.

    Un temps estival qui sera accompagné d'une chaleur agréable. Si ce lundi matin il fait seulement 16 degrés, le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison avant une hausse des températures dès demain et jusqu'à la fin de la semaine à Lyon. Jusqu'à 36 degrés sont attendus vendredi et 37 degrés dimanche.

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