Culture

Littérature : enquête royale sur un rhinocéros blanc...

  • par Caïn Marchenoir

    • Écrivain lyonnais, Olivier Barde-Cabuçon a déjà publié dans la collection Actes noirs chez Actes Sud une bonne dizaine de polars mettant en scène le “commissaire aux morts étranges”. Il a reçu pour cette série le prix Dora-Suarez en 2020. Dans ces enquêtes, il mélange ses passions et son impressionnante culture dans les domaines de la peinture, de la littérature et de l’histoire.

    Ainsi, son dernier ouvrage, Le Procès du rhinocéros blanc, nous amène-t-il à Versailles, en 1761, sous le règne de Louis XV.

    Et bien sûr, comme dans tout bon polar, historique ou pas, un possible meurtre est au cœur de l’intrigue, diablement bien ficelée, qui va nous tenir captifs pendant plus de trois cents pages. 

    Le cadavre du duc d’Etel-Semolens, libertin noble et notoire, a été retrouvé dans un endroit pour le moins insolite : l’enclos du rhinocéros blanc situé dans la Ménagerie royale. 

    Le trio formé par le commissaire aux morts étranges (quinquagénaire et moine défroqué toujours vaillant), son fils (dont la valeur n’a point attendu le nombre des années) et sa compagne (belle et indomptable aventurière) est appelé à la rescousse… par la marquise de Pompadour.

    L’enquête est menée tambour battant avant que ne s’ouvre le procès du paisible animal, injustement accusé de l’assassinat. Elle nous conduit dans les bas-fonds de Versailles aussi bien que dans ses salons huppés.

    Entre amours qui se nouent, ou se dénouent, bal masqué (ohé, ohé), trafics en tout genre (où l’on découvre l’usage à cette époque déjà de puissantes drogues aphrodisiaques), luttes de pouvoirs et combats nocturnes.

    C’est absolument passionnant. Et diablement instructif, parce que si l’intrigue est entièrement imaginaire, elle se déroule dans un cadre historique authentique.

    Le Procès du rhinocéros blanc – Olivier Barde-Cabuçon, éditions Actes Sud, 320 p., 22,50 €.

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