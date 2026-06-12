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Festival Lumière Lyon 2024
L’édition 2024 du Festival Lumière de Lyon s’est élancée ce samedi 12 octobre. (@NB)

Lyon : les dates de la 18e édition du Festival Lumière dévoilées

  • par Clémence Margall

    • Après une année record en 2025, la 18e édition du Festival Lumière se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 octobre à Lyon.

    Alors que l’édition 2025 du Festival Lumière a réuni 185 000 sectateurs, les dates de la 18e édition ont été dévoilées ce vendredi dans un communiqué. Cette année, le festival dédié au 7e art se déroulera donc du samedi 10 au dimanche 18 octobre, à Lyon et dans la métropole.

    Pour rappel, le cinéaste américain Michael Mann avait reçu le prix Lumière l’an passé. Le nom de celui ou celle qui sera récompensé en octobre prochain devrait être annoncé prochainement.

    Lire aussi : Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !"

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