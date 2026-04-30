Comme chaque année, l’ensemble du réseau TCL ne circulera pas ce vendredi 1er mai

Vendredi 1er mai, et comme chaque année, les bus, métros et tramways ne circuleront pas sur l’ensemble du réseau TCL à Lyon et dans la métropole.

Comme cela est la tradition pour la fête du travail, l’ensemble des bus, métros et tramways ne circulera pas ce vendredi 1er mai à Lyon et dans la métropole. Les lignes Pleine Lune ne circulent également pas dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai et dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai. Les agences TCL et le service téléphonique Allo TCL seront aussi fermés toute la journée.

À cette occasion, les agents seront mobilisés sur le terrain pour réaliser des opérations de maintenance sur l’ensemble du réseau, "impossibles à faire en seulement quelques heures", indiquent les TCL. Vérification des rails, contrôle des lignes électriques, entretien technique, "c’est une véritable fourmilière qui s'active sur l'ensemble des infrastructures", soulignent-ils encore.

Si certains usagers souhaitent pourtant pouvoir utiliser les transports en commun, il faudra s’armer d’un tout petit peu de patience. La reprise complète du trafic est attendue samedi matin.

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