Lyon : un tournoi international de jeux vidéos de combat organisé à Lyon

Le Palais de la Bourse a accueilli la 10e édition de The MixUp, un tournoi international de jeux vidéos de combat ce week-end. Crédits : X @Soriya_fr

Ce week-end des 13 et 14 juin, Lyon a accueilli la 10e édition de The MixUp, un tournoi international de jeux vidéos de combat qui s'est déroulé au Palais de la Bourse (2e arr.)

Des joueurs venus de toute l'Europe, réunis le temps d'un week-end à Lyon. Ces 13 et 14 juin, le Palais de la Bourse (Lyon 2e) a accueilli la 10e édition de The Mix Up, l'un des plus importants événements européens consacrés aux jeux de combat. "Depuis 2017, ce rassemblement est devenu l'un des événements incontournables des jeux de combat en Europe", peut-on lire sur le site des inscriptions. Le rendez-vous a réuni plusieurs centaines de compétiteurs venus de toute l'Europe autour des plus grandes licences du genre.

Né à Lyon et porté par l'association Lyon e-Sport, The MixUp s'est progressivement imposé comme une étape incontournable de la "Fighting Game Community" (FGC), la communauté internationale des passionnés de jeux de combat. Et pour son dixième anniversaire, l'événement a mis les petits plats dans les grands avec des tournois majeurs sur Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Granblue Fantasy Versus Rising ou encore Fatal Fury: City of the Wolves.

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Pendant le week-end, le célèbre Street Fighter a occupé toute la Salle de la Corbeille au rez-de-chaussée sur près de 800 m2. Il s'agit d'un jeu de combat mythique créé par Capcom en 1987, où des combattants du monde entier s'affrontent en duel. Son épisode 2, sorti en 1991 est devenu un phénomène mondial qui a révolutionné tout un genre et s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Un film est même attendu au cinéma le 14 octobre prochain.

Cette édition 2026 marque également l'arrivée en force de 2XKO, le futur jeu de combat de Riot Games, dont un tournoi doté de 6000 dollars est organisé durant le week-end.

La 10e édition de The MixUp au Palais de la Bourse. Crédits : X @0drift

Plus de 700 inscrits sur le week-end

D'après les données de la plateforme start.gg, plus de 700 participants étaient déjà enregistrés à l'approche de l'événement, confirmant l'attractivité grandissante du rendez-vous lyonnais auprès des joueurs professionnels comme amateurs.

L'événement n'était toutefois pas réservé qu'aux véritables profesionnels du domaine : curieux et spectateurs ont pu assister aux matchs, découvrir les dernières nouveautés du secteur ou simplement profiter de l'ambiance propre à la scène e-sport des jeux de combat. Une manière pour Lyon de confirmer, le temps d'un week-end, sa place parmi les capitales européennes du gaming compétitif.