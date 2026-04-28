La Métropole de Lyon offre 1 000 places aux 16-26 ans pour les Nuits de Fourvière, qui se tiendront du 28 mai au 25 juillet prochain.

Vous n'avez pas eu de billets pour les Nuits de Fourvière et vous avez entre 16 et 26 ans ? Ca tombe bien. Pour la première fois cette année, la Métropole de Lyon offrira 1 000 billets pour le festival. Tous les jeunes âgés d'entre 16 et 26 ans, résidant dans l'une des 58 communes de la Métropole de Lyon sont éligibles.

"Avec cette initiative, nous faisons un choix clair : ouvrir la culture et permettre à nos jeunes d’y avoir accès, et pour certains, de découvrir les Nuits de Fourvière", se félicite la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli.

Les billets seront mis à disposition le 4 mai, à partir de midi sur le site du Grand Lyon. Les inscriptions seront limitées à une place par personne et fonctionneront sur le principe du "premier arrivé, premier servi".

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