Actualité
Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud

La Métropole de Lyon offre 1 000 places aux 16-26 ans pour les Nuits de Fourvière

  • par Loane Carpano

    • La Métropole de Lyon offre 1 000 places aux 16-26 ans pour les Nuits de Fourvière, qui se tiendront du 28 mai au 25 juillet prochain.

    Vous n'avez pas eu de billets pour les Nuits de Fourvière et vous avez entre 16 et 26 ans ? Ca tombe bien. Pour la première fois cette année, la Métropole de Lyon offrira 1 000 billets pour le festival. Tous les jeunes âgés d'entre 16 et 26 ans, résidant dans l'une des 58 communes de la Métropole de Lyon sont éligibles.

    "Avec cette initiative, nous faisons un choix clair : ouvrir la culture et permettre à nos jeunes d’y avoir accès, et pour certains, de découvrir les Nuits de Fourvière", se félicite la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli.

    Les billets seront mis à disposition le 4 mai, à partir de midi sur le site du Grand Lyon. Les inscriptions seront limitées à une place par personne et fonctionneront sur le principe du "premier arrivé, premier servi".

    Lire aussi : "C'est une blague", "la cata"... : la billetterie des Nuits de Fourvière irrite les Lyonnais

    à lire également
    Vallée de la chimie
    Reprise de Polytechnyl à Saint-Fons : la Métropole de Lyon tacle l’ancien exécutif et promet "un travail de fond"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    La Métropole de Lyon offre 1 000 places aux 16-26 ans pour les Nuits de Fourvière 13:52
    Vallée de la chimie
    Reprise de Polytechnyl à Saint-Fons : la Métropole de Lyon tacle l’ancien exécutif et promet "un travail de fond" 13:30
    tournoi de padel lyon
    Villeurbanne : le Double-Mixte bientôt transformé en un complexe sportif ? 13:02
    Éducation : Comment aider mon enfant sous emprise ? 12:37
    Un emploi sur dix relève du "prendre soin" dans la métropole de Lyon 12:00
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Une dizaine de personnes évacuées après un incendie à Décines-Charpieu 11:42
    JO 2030 : le Cojop confirme étudier l'option lyonnaise pour le hockey sur glace 11:19
    Près de Lyon, la police lance un appel à témoins après la disparition d’un homme de 69 ans 11:03
    Rhône : plusieurs infractions constatées lors d’un contrôle routier à Fontaines-sur-Saône 10:40
    Lyon : on en sait plus sur le déroulé de l'enlèvement de la famille d'un entrepreneur lyonnais 09:51
    Tags identitaires sur la fresque de Joséphine Baker : les prévenus nient toute intention raciste 09:34
    Gabriel Attal à Lyon ce mardi pour une réunion publique 08:37
    Après un début de saison exceptionnel, le Lyonnais Paul Seixas intègre le top 10 mondial 08:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut