Cette start-up lyonnaise promet de montrer l'ambiance des bars en temps réel

Avec sa start-up appelée Insider, un jeune Lyonnais veut transformer la manière de sortir en ville, en permettant de connaître en temps réel l'ambiance des bars et des clubs.

Quand l'intelligence artificielle s'invite dans les soirées lyonnaises. Début 2026, un jeune Lyonnais a lancé une toute nouvelle application : baptisée Insider, elle permet de connaître en temps réel l'ambiance des bars et des clubs grâce aux contributions de sa communauté, dont la cible est entre 18 et 25 ans.

Une application créée à partir d'un constat. "Chaque week-end à Lyon, des milliers d’étudiants et jeunes actifs font face au même dilemme : où sortir ce soir ? Les outils actuels ne répondent pas à cette question, commence le communiqué. Les avis Google sont datés, les stories Instagram ne montrent que ce que le bar veut bien montrer, et le bouche-à-oreille arrive souvent trop tard. Résultat : des choix faits à l’aveugle, des lieux décevants, et une expérience loin des attentes."

Lire aussi : La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025

Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Pour son créateur, Thomas Hermet, le fonctionnement repose tout d'abord sur sa communauté. "Les utilisateurs présents dans les bars et clubs partagent instantanément ce qu’ils vivent — photos, musique, affluence, énergie du lieu — et ces reports alimentent un flux en direct consultable par tous", explique-t-il. Mais l'application va encore plus loin avec ce qu'il appelle le "Mood Matching", qui va permettre à l'utilisateur de définir son état d'esprit ou encore le budget ou style musical recherché et de recevoir un score de compatibilité pour chaque lieu visé. L'intelligence artificielle va même jusqu'à créer un itinéraire de soirée complet, du premier au dernier verre. "J’ai voulu créer l’outil que j’aurais aimé avoir avant chaque soirée : un moyen simple de savoir où aller, de découvrir de nouveaux spots, et de sortir sans stress", a commenté le fondateur d'Insider.

97 lieux référencés

La plateforme revendique déjà 97 lieux référencés à Lyon, dont 74 bars, 18 clubs, 4 scènes live et un rooftop, et affiche déjà des ambitions nationales, avec une cible à Paris en 2027, Lille et Bordeaux en 2028 et même à l'international à partir de 2029.

Mais l'application ne vise pas que les étudiants et jeunes actifs en quête de soirées : le jeune Lyonnais voit également son application comme un levier pour les bars et les clubs lyonnais. Sans passer par les réseaux sociaux et sans avoir besoin d'engager un community manager, les gérants disposent d'un espace dédié où ils peuvent avoir accès en direct aux statistiques de fréquentation, du nombre de vues ou encore du match score moyen obtenu par les utilisateurs avec leur établissements. L'application leur permet également d'activer des offres flashs en temps réel, de type promotions instantanées, notamment lors des périodes creuses. Enfin, une interaction directe avec la communauté avec une mise à jour des infos ou la publication possible de photos en direct. Soit une communication plus intuitive.